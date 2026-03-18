Alerta meteorológica amarilla: tormentas fuertes, granizo y ráfagas de 90 km/h en Buenos Aires y otras 5 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que un frente de tormentas intenso llega a diferentes puntos de la Argentina. Esta situación climática se mantendrá a lo largo de todo el jueves 19 de marzo, y existe la posibilidad de que el fenómeno se extienda también hacia el viernes 20.

El pronóstico indica que el cielo descargará mucha agua, en lo que algunos especialistas definen como un evento de proporciones históricas para la región. La inestabilidad incluirá la presencia de lluvias de variada intensidad, precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo y tormentas eléctricas.

Zonas de impacto y riesgos previstos





Las autoridades emiten una alerta de nivel amarillo que contempla fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Además de las lluvias, el organismo prevé la caída de granizo y ráfagas de viento que alcanzarán los 90 km/h en las zonas más afectadas. Este panorama obligará a los ciudadanos a tomar precauciones adicionales para resguardar su integridad y sus bienes ante la violencia del clima.

Las provincias que están bajo esta advertencia climática son Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, San Luis, Mendoza y Neuquén. El mapa de riesgo muestra que una gran parte del territorio nacional enfrentará estas nubes negras y lluvias intensas de forma inminente.

Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

El detalle de las localidades en peligro





Dentro de la provincia de Buenos Aires, las zonas bajo alerta son el norte de Bahía Blanca, el oeste de Patagones, el oeste de Villarino, Puan y las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist y la costa de Patagones.

En la provincia de La Pampa, el fenómeno afectará a localidades como Chapaleufú, Maracó, Realicó, Capital, Toay y General Acha, entre otras.

Por otro lado, en la región de Cuyo y la Patagonia, la alerta rige para las zonas bajas de San Rafael y Malargüe en Mendoza, así como para la cordillera de Aluminé, los Lagos y el sur de Aluminé en Neuquén.

En Río Negro, las áreas en peligro incluyen a Conesa, la meseta de Adolfo Alsina, San Antonio y Valcheta. San Luis también tendrá complicaciones en Gobernador Dupuy y las zonas bajas de Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón.

¿Qué significa el nivel de alerta actual?





El Servicio Meteorológico Nacional dispone de un sistema de alerta temprana que utiliza colores para informar sobre la peligrosidad de los eventos.

El nivel amarillo, que es el vigente para este jueves y viernes, advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño.

La escala continúa con el nivel naranja para fenómenos peligrosos y el nivel rojo para eventos excepcionales con potencial de provocar desastres o emergencias.

En el extremo opuesto está el nivel verde, que indica que no se esperan riesgos para la población. Ante este escenario, el monitoreo constante de las actualizaciones oficiales será fundamental para transitar estas jornadas de clima extremo.