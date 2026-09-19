Alerta meteorológica en Buenos Aires: tormentas fuertes y ráfagas de casi 60 km/h el fin de semana
Se anticipa un fin de semana con condiciones cambiantes en Buenos Aires. Tras un sábado agradable, el domingo llegarán las lluvias severas con viento fuerte que se extenderá hasta el lunes.
El mapa del tiempo muestra cambios significativos para los próximos días en Buenos Aires, aunque las marcas térmicas ya se acomodan a los valores de la primavera.
De acuerdo al pronóstico, el paso de un frente inestable dejará lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento de consideración durante el fin de semana.
Sábado con nubes y temperatura agradable
Este sábado 19 se presenta con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, pasando a mayormente nublado hacia la noche.
Las marcas térmicas resultan ideales para actividades al aire libre antes de la llegada de las lluvias: la máxima alcanzará los 24 grados por la tarde, con una mínima de 16 y vientos suaves.
La probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada es del 0%.
Domingo de tormentas fuertes y ráfagas de casi 60 km/h
El escenario cambiará drásticamente durante el domingo 20. Si bien la mañana comenzará con nubosidad variable y temperaturas templadas (mínima de 16 y una máxima que llegará a los 25 grados), hacia la tarde y la noche se prevé el desmejoramiento del tiempo.
El pronóstico marca entre un 40% y 70% de probabilidad de tormentas fuertes acompañadas por abundante caída de agua.
Además, el viento comenzará a soplar desde el sector noreste y este con velocidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h y ráfagas intensas que se ubicarán entre los 51 y 59 km/h.
Lunes ventoso y descenso térmico
El comienzo de la semana mantendrá condiciones de inestabilidad y mucho viento. Para el lunes 21, en coincidencia con el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, se aguarda una jornada fresca y ventosa. La máxima descenderá a 17 grados y la mínima tocará los 13.
Durante la tarde y la noche el protagonista central será el viento, con ráfagas que podrán alcanzar valores de entre 60 y 69 km/h, aunque la probabilidad de lluvias disminuirá al rango de 0% a 10%.
Pronóstico extendido: cómo estará el tiempo la próxima semana
A partir del martes, las condiciones meteorológicas se estabilizarán por completo, dando paso a jornadas con mañanas frescas y tardes primaverales:
Martes 22: cielo parcialmente nublado con un marcado descenso de la temperatura mínima, que se ubicará en 7 grados. La máxima alcanzará los 15 con vientos leves.
Miércoles 23: paulatino ascenso de los registros térmicos, con una mínima de 9 y una máxima de 18 grados bajo un cielo parcialmente nublado.
Jueves 24: jornada bien primaveral con ambiente cálido. La mínima se situará en 16 grados y la máxima escalará hasta los 25, sin probabilidad de lluvias.
Viernes 25: cierre de semana con buen tiempo, sol entre nubes y temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 de mínima y los 23 grados de máxima.