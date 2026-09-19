Alerta meteorológica en Buenos Aires: tormentas fuertes y ráfagas de casi 60 km/h el fin de semana

El mapa del tiempo muestra cambios significativos para los próximos días en Buenos Aires, aunque las marcas térmicas ya se acomodan a los valores de la primavera.

De acuerdo al pronóstico, el paso de un frente inestable dejará lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento de consideración durante el fin de semana.

Sábado con nubes y temperatura agradable





Este sábado 19 se presenta con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, pasando a mayormente nublado hacia la noche.

Las marcas térmicas resultan ideales para actividades al aire libre antes de la llegada de las lluvias: la máxima alcanzará los 24 grados por la tarde, con una mínima de 16 y vientos suaves.

La probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada es del 0%.

Domingo de tormentas fuertes y ráfagas de casi 60 km/h





El escenario cambiará drásticamente durante el domingo 20. Si bien la mañana comenzará con nubosidad variable y temperaturas templadas (mínima de 16 y una máxima que llegará a los 25 grados), hacia la tarde y la noche se prevé el desmejoramiento del tiempo.

El pronóstico marca entre un 40% y 70% de probabilidad de tormentas fuertes acompañadas por abundante caída de agua.

Además, el viento comenzará a soplar desde el sector noreste y este con velocidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h y ráfagas intensas que se ubicarán entre los 51 y 59 km/h.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lunes ventoso y descenso térmico





El comienzo de la semana mantendrá condiciones de inestabilidad y mucho viento. Para el lunes 21, en coincidencia con el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, se aguarda una jornada fresca y ventosa. La máxima descenderá a 17 grados y la mínima tocará los 13.

Durante la tarde y la noche el protagonista central será el viento, con ráfagas que podrán alcanzar valores de entre 60 y 69 km/h, aunque la probabilidad de lluvias disminuirá al rango de 0% a 10%.

Pronóstico extendido: cómo estará el tiempo la próxima semana





A partir del martes, las condiciones meteorológicas se estabilizarán por completo, dando paso a jornadas con mañanas frescas y tardes primaverales:

Martes 22 : cielo parcialmente nublado con un marcado descenso de la temperatura mínima, que se ubicará en 7 grados. La máxima alcanzará los 15 con vientos leves.

Miércoles 23 : paulatino ascenso de los registros térmicos, con una mínima de 9 y una máxima de 18 grados bajo un cielo parcialmente nublado.

Jueves 24 : jornada bien primaveral con ambiente cálido. La mínima se situará en 16 grados y la máxima escalará hasta los 25, sin probabilidad de lluvias.

Viernes 25: cierre de semana con buen tiempo, sol entre nubes y temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 de mínima y los 23 grados de máxima.