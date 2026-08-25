Alerta meteorológica para 8 provincias: ¿Dónde se esperan ráfagas de viento Zonda?

El clima volverá a convertirse en protagonista este miércoles 26 de agosto, ya que un avance de condiciones adversas dejará una extensa franja del territorio expuesta a fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes advertencias para ocho provincias. Mientras algunas zonas permanecerán bajo aviso por zonda, otras tendrán alerta por vientos intensos.

El SMN mantiene advertencias vigentes en ocho provincias ante fenómenos que podrían generar complicaciones durante las próximas horas.

Alerta amarilla por Zonda: qué zonas estarán afectadas

La advertencia por viento Zonda índica un fenómeno que puede generar un fuerte aumento de temperatura, una marcada disminución de la humedad y una reducción de la visibilidad debido al polvo levantado por las ráfagas.

En Catamarca, la alerta se concentra sobre el sur de la provincia, mientras que en La Rioja alcanza principalmente a la zona central.

En San Juan, el aviso incluye buena parte del territorio provincial, aunque no alcanza a la zona cordillerana. Una situación similar se presenta en Mendoza, donde la advertencia también rige para distintos sectores, pero deja afuera la franja cordillerana.

El aviso por Zonda alcanza sectores de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza durante este miércoles 26 de agosto.

Alerta amarilla por viento: las provincias bajo advertencia

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por viento fuerte que se extiende sobre una superficie considerablemente mayor.

En Catamarca, la advertencia alcanza a la zona cordillerana, mientras que en La Rioja comprende tanto el sector cordillerano como el sur provincial.

En San Juan y Mendoza, el aviso se concentra principalmente en las áreas de cordillera, donde las ráfagas pueden alcanzar mayor intensidad.

La advertencia por vientos intensos se extiende desde sectores del NOA y Cuyo hasta diferentes puntos de la Patagonia.

También se encuentra bajo alerta el oeste de San Luis, mientras que en Neuquén la advertencia comprende la totalidad de la provincia.

Más hacia el sur, el fenómeno afectará a Río Negro, desde el centro hacia el oeste, y a Chubut, donde la alerta se concentra en sectores del centro provincial.

En todos estos casos, la advertencia corresponde a viento fuerte, con posibilidad de ráfagas intensas y complicaciones en rutas, áreas abiertas y zonas de montaña.

Las autoridades recomiendan extremar los cuidados, asegurar objetos sueltos y evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad.

Recomendaciones ante una alerta por viento o Zonda