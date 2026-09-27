Alerta meteorológica por tormentas y granizo en Buenos Aires: ¿A qué hora se "cae el cielo"?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico para este domingo 27 de septiembre y emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Buenos Aires y otras provincias.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires y distintas zonas bonaerenses se esperan tormentas de variada intensidad, con posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Según el pronóstico, la inestabilidad podría intensificarse durante la jornada y extenderse hacia la noche. Además, se prevén ráfagas del sector este de hasta 50 km/h.

Alerta amarilla por tormentas y granizo en el AMBA: ¿qué dice el pronóstico?

Tras un breve período de tiempo primaveral, el escenario comenzará a desmejorar durante este domingo. La mayor inestabilidad se espera desde la tarde, con un período de mayor actividad a partir de las 17:00.

Durante ese lapso podrían registrarse chaparrones, tormentas y actividad eléctrica, condiciones que podrían mantenerse durante la noche.

Mapa con la alerta por lluvias y tormentas fuertes en Buenos Aires y en las provincias aledañas. (Foto: SMN)

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual."

Los registros difundidos durante la mañana confirmaron que el fenómeno ya podía generar lluvias fuertes y granizo ocasional en diferentes sectores bonaerenses. En algunas localidades, como Navarro, se reportaron condiciones adversas durante las primeras horas del domingo.

El mapa de alertas muestra a la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del territorio bonaerense dentro del área alcanzada por la advertencia, con zonas que abarcan el norte, sur, este y oeste de la provincia.

La alerta amarilla también alcanza a sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y La Pampa, donde pueden desarrollarse tormentas de distinta intensidad.

La semana comienza con lluvias: qué dice el pronóstico extendido

La inestabilidad continuará durante el comienzo de la semana y dejará varias jornadas con lluvias y cielo mayormente cubierto.

Lunes 28 de septiembre: el cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte de la jornada. La probabilidad de precipitaciones aumentará hacia la noche, con valores que podrían ubicarse entre el 10% y el 40% .

el cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte de la jornada. La probabilidad de precipitaciones aumentará hacia la noche, con valores que podrían ubicarse entre el . Martes 29 de septiembre: será la jornada más inestable del período. Se esperan entre 40% y 70% de probabilidad de lluvias y tormentas durante el día, mientras que hacia la tarde-noche el porcentaje podría ubicarse entre 10% y 40%.

será la jornada más inestable del período. Se esperan entre durante el día, mientras que hacia la tarde-noche el porcentaje podría ubicarse entre 10% y 40%. Miércoles 30 de septiembre: llegaría el alivio, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El ingreso de una nueva masa de aire favorecerá el descenso de temperatura, con una mínima cercana a los 11 °C.

Recomendaciones ante la alerta por tormentas

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el SMN recomienda tomar precauciones y evitar situaciones de exposición innecesaria: