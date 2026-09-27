Alerta meteorológica por tormentas y granizo en Buenos Aires: ¿A qué hora se "cae el cielo"?
El Servicio Meteorológico Nacional emitió este domingo una alerta por tormentas y posible caída de granizo que afectará a la Ciudad y a distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico para este domingo 27 de septiembre y emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Buenos Aires y otras provincias.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires y distintas zonas bonaerenses se esperan tormentas de variada intensidad, con posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Según el pronóstico, la inestabilidad podría intensificarse durante la jornada y extenderse hacia la noche. Además, se prevén ráfagas del sector este de hasta 50 km/h.
Alerta amarilla por tormentas y granizo en el AMBA: ¿qué dice el pronóstico?
Tras un breve período de tiempo primaveral, el escenario comenzará a desmejorar durante este domingo. La mayor inestabilidad se espera desde la tarde, con un período de mayor actividad a partir de las 17:00.
Durante ese lapso podrían registrarse chaparrones, tormentas y actividad eléctrica, condiciones que podrían mantenerse durante la noche.
"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual."
Los registros difundidos durante la mañana confirmaron que el fenómeno ya podía generar lluvias fuertes y granizo ocasional en diferentes sectores bonaerenses. En algunas localidades, como Navarro, se reportaron condiciones adversas durante las primeras horas del domingo.
El mapa de alertas muestra a la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del territorio bonaerense dentro del área alcanzada por la advertencia, con zonas que abarcan el norte, sur, este y oeste de la provincia.
La alerta amarilla también alcanza a sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y La Pampa, donde pueden desarrollarse tormentas de distinta intensidad.
La semana comienza con lluvias: qué dice el pronóstico extendido
La inestabilidad continuará durante el comienzo de la semana y dejará varias jornadas con lluvias y cielo mayormente cubierto.
- Lunes 28 de septiembre: el cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte de la jornada. La probabilidad de precipitaciones aumentará hacia la noche, con valores que podrían ubicarse entre el 10% y el 40%.
- Martes 29 de septiembre: será la jornada más inestable del período. Se esperan entre 40% y 70% de probabilidad de lluvias y tormentas durante el día, mientras que hacia la tarde-noche el porcentaje podría ubicarse entre 10% y 40%.
- Miércoles 30 de septiembre: llegaría el alivio, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El ingreso de una nueva masa de aire favorecerá el descenso de temperatura, con una mínima cercana a los 11 °C.
Recomendaciones ante la alerta por tormentas
Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el SMN recomienda tomar precauciones y evitar situaciones de exposición innecesaria:
- Evitá salir durante los períodos de mayor intensidad.
- No saques la basura y limpiá previamente desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá puertas y ventanas y alejate de las aberturas durante las ráfagas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.