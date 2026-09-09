Alerta meteorológica por viento zonda, tormentas y nevadas para 10 provincias: ¿Cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y mantiene vigentes varias alertas meteorológicas para las próximas horas en diferentes puntos de la Argentina.

El mapa de alertas presenta fenómenos diversos, con tormentas fuertes en parte del centro y noreste del país, ráfagas intensas y viento Zonda en provincias del norte y nevadas en sectores de la Patagonia.

¿Qué dicen las alertas meteorológicas para el jueves y a qué provincias afectan?

El SMN estableció distintos niveles de alerta amarilla para este jueves, de acuerdo con el fenómeno previsto en cada región.

El SMN emitió una serie de alertas para el jueves 10 de septiembre por tormentas, fuertes ráfagas, viento zonda y nevadas.

Alerta amarilla por tormentas

Para el jueves 10 de septiembre, el SMN mantiene una alerta activa por tormentas en sectores de Córdoba y Misiones.

En Córdoba, las zonas alcanzadas son: Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas - Oeste de Pocho - Oeste de San Alberto - Oeste de San Javier.

En Misiones, la alerta comprende: Eldorado - Iguazú - Zona baja de General Manuel Belgrano - Zona baja de Montecarlo - 25 de Mayo - Apóstoles - Cainguás - Concepción - Leandro N. Alem - Oberá - San Javier - Sur de Guaraní - Candelaria - Capital - Libertador General San Martín - San Ignacio.

Para estas zonas, el SMN anticipa que las áreas serán afectadas por "lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes con intensas precipitaciones en cortos periodos, granizo aislado y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual".

Alerta amarilla por viento

También permanece activa una alerta por viento para sectores de Jujuy, Salta y Catamarca.

En Jujuy, abarca: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi - Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques - Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya.

En Salta, comprende: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos - Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.

En Catamarca: Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle - Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta.

Alerta amarilla por viento Zonda

El fenómeno también se presentará en distintos sectores de Tucumán, La Rioja y San Juan.

En Tucumán: Zona montañosa de Andalgalá - Zona montañosa de Santa María - Zona montañosa de Chicligasta - Zona montañosa de Juan Bautista Alberdi - Zona montañosa de Lules - Zona montañosa de Monteros - Zona montañosa de Río Chico - Zona montañosa de Tafí Viejo - Zona montañosa de Tafí del Valle.

En La Rioja: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.

En San Juan: Precordillera de Iglesia - Precordillera de Jáchal - Precordillera de Coronel Felipe Varela - Precordillera de General Lamadrid - Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda.

Para estas áreas, el organismo advierte que "el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas".

Alerta amarilla por nevadas

Por último, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para sectores de Chubut y Tierra del Fuego.

Chubut: Meseta de Cushamen - Meseta de Futaleufú - Meseta de Languiñeo - Meseta de Tehuelches - Gastre - Oeste de Mártires - Oeste de Telsen - Paso de Indios.

Tierra del Fuego: costa de Ushuaia

Para Chubut, el SMN informó: "El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. En zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas. En zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 30 cm".

En el caso de Tierra del Fuego, el organismo señaló: "En Tierra del Fuego se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad. Las mismas estarán acompañadas de vientos del sur, en todo el período se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 15 cm."