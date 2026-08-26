Alerta meteorológica por viento Zonda y nevadas en 9 provincias: ¿Cuáles son las zonas más afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico para este miércoles y emitió una serie de alertas meteorológicas para distintas provincias del país. Los avisos contemplan principalmente fuertes ráfagas de viento, viento Zonda y nevadas persistentes en sectores cordilleranos.

De acuerdo al organismo, son nueve las provincias que presentan algún tipo de alerta activa durante la jornada. Mientras que en algunas regiones rigen advertencias de nivel amarillo, en otras se mantiene un alerta naranja debido a la intensidad de los fenómenos previstos.

Qué dicen las alertas meteorológicas para este miércoles y a qué provincias afectan

Según el SMN, gran parte del oeste y el sur del país se encuentra bajo alerta meteorológica durante toda la jornada.

Según el SMN, este miércoles hay nueve provincias bajo alerta por viento Zonda, ráfagas intensas y nevadas.

Provincias bajo alerta amarilla por viento Zonda

El aviso alcanza a las siguientes provincias y sectores:

Catamarca: sur de la provincia.

sur de la provincia. La Rioja: oeste y sur.

oeste y sur. San Juan: toda la provincia.

toda la provincia. Mendoza: norte y centro.





En estas regiones se prevén vientos asociados al Zonda con velocidades de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 80 km/h.

Este fenómeno puede generar una serie de efectos sobre las condiciones habituales. Entre ellos, el SMN advierte sobre posibles reducciones de visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y un ambiente marcado por niveles muy bajos de humedad.

Ante la presencia de viento Zonda, también pueden registrarse inconvenientes para circular y dificultades provocadas por objetos que sean desplazados por las ráfagas.

Provincias bajo alerta amarilla por viento

Además del aviso específico por Zonda, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos que alcanza a sectores de nueve provincias:

Salta.

Catamarca.

La Rioja.

San Juan.

San Luis.

Mendoza.

Neuquén.

Río Negro.

Chubut.





Para estas zonas, el organismo anticipó que el área será afectada por vientos "con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h".

La intensidad de las ráfagas puede generar interrupciones momentáneas de distintas actividades y complicaciones principalmente en las zonas más expuestas. Por eso, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Alerta naranja por lluvias y nevadas

Mendoza es la única provincia que presenta un alerta de nivel naranja por lluvias y nevadas en el oeste provincial, particularmente en el sector cordillerano.

Según el SMN, el área será afectada por "fuertes nevadas persistentes". La nieve acumulada podría alcanzar entre 70 y 180 centímetros durante todo el período de alerta.

El organismo también advirtió que "el fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión".