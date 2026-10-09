Alerta mundial por El Niño: advierten que será el más fuerte en 76 años y confirmaron cuándo alcanzará su pico máximo

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia dependiente de la ONU, emitió una alerta climática global.

Advirtió que el fenómeno de El Niño se está fortaleciendo a un ritmo vertiginoso y podría convertirse en uno de los más potentes registrados desde 1950 a la fecha.

Desde la OMM confirmaron que la probabilidad de que este evento persista activo se extiende al menos hasta febrero de 2027 y que su punto álgido ocurrirá en diciembre de 2026.

¿Qué es el "Súper Niño" y por qué preocupa a los científicos?

A diferencia de los eventos habituales que ocurren cada dos a siete años, los especialistas ya hablan directamente de un "Súper Niño" debido al volumen inusual de calor liberado desde el océano Pacífico hacia la atmósfera.

Temperaturas marinas récord: la anomalía en la superficie del mar en la zona ecuatorial pasaría de +2,5 °C registrados en agosto a un pico inédito de +3,7 °C entre octubre, noviembre y diciembre . De confirmarse, aplastará el récord histórico del período 2015-2016 (+2,6 °C).

Calor atrapado: "Las aguas de las que se nutre El Niño presentan las temperaturas más altas jamás registradas. Hay más calor que puede liberarse", explicó Celeste Saulo sobre el impacto sin precedentes que sufrirá el globo.

Consecuencias extremas: golpe directo a las economías y los cultivos

El informe de la OMM, elaborado con el consenso de 13 centros meteorológicos internacionales de primer nivel, anticipó que la alteración en los patrones de lluvia y viento desatará eventos meteorológicos extremos a escala global:

Alerta máxima por el fenómeno de El Niño.

Riesgo severo de sequías e inundaciones: Regiones enteras enfrentarán la falta extrema de agua o precipitaciones torrenciales que pondrán en jaque cosechas y ecosistemas. Impacto en Centroamérica: En países de América Central ya se registran muertes masivas de ganado y pérdidas totales de cultivos por la falta de lluvias. Efecto dominó en la temperatura global: Si bien el pico del fenómeno se registrará en diciembre, las olas de calor más extremas suelen manifestarse en los meses posteriores, empujando los termómetros a récords históricos.

La ONU advirtió que la aceleración del "Súper Niño" no solo agravará el calentamiento global provocado por el hombre, sino que provocará daños severos en las economías locales, la producción de alimentos y el suministro de agua en comunidades de todo el mundo.