Alerta pasajeros: cuál es la línea de tren que no funcionará durante el fin de semana largo del 12 de octubre

El esperado fin de semana largo llegó con modificaciones drásticas. El transporte público altera su rutina en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las empresas prestatarias confirmaron cómo operarán los servicios durante este receso. Los usuarios deberán planificar cada salida para evitar demoras y esperas eternas.

Alerta ferroviaria: parálisis total en un servicio clave

El golpe más fuerte lo sufrirán los pasajeros de la zona oeste. Trenes Argentinos frenará por completo la circulación de una línea muy concurrida.

El tren Sarmiento no prestará servicios durante cuatro días consecutivos. La drástica medida responde a obras urgentes de renovación en el sistema eléctrico.

Los complejos trabajos impedirán la llegada de las formaciones desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre. Reanudarán el miércoles 14.

Se trata de una intervención impostergable en la estación Haedo. Piden a los trabajadores buscar vías alternativas con máxima urgencia para poder viajar.

El Tren Sarmiento suspende todos sus ramales por cuatro días consecutivos debido a obras impostergables.

Qué pasará con el resto de los ferrocarriles

Las demás líneas metropolitanas adoptarán un diagrama completamente diferente durante la jornada festiva nacional.

Los populares ramales de los trenes Roca, Mitre, San Martín y Belgrano Sur operarán con el clásico cronograma de domingos y feriados.

Esto significa que las formaciones circularán con una frecuencia notablemente menor. El tiempo de espera en los andenes superará al de un día hábil.

Las autoridades ferroviarias aconsejan revisar la aplicación oficial antes de salir. De esta manera se evitarán aglomeraciones innecesarias en las distintas terminales porteñas.