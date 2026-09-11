Alerta por el avance de una fuerte ciclogénesis: 20 provincias afectadas por tormentas, vientos severos y nieve

Una fuerte ciclogénesis afecta a distintas regiones de Argentina y mantiene bajo alerta a 20 provincias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno estará acompañado por tormentas, ráfagas de viento intensas y nevadas.

El proceso se desarrolla este viernes 11 de septiembre sobre el noreste argentino y genera condiciones de mayor inestabilidad. Se trata de la formación o intensificación de un área de baja presión, que en esta ocasión tendrá mayor impacto en distintas provincias del NEA.

A este escenario se suma el avance de un frente frío desde la Patagonia. El ingreso de aire frío y la interacción con la humedad favorecerán la aparición de precipitaciones, ráfagas fuertes y un descenso de las temperaturas en varias zonas del país.

Tormentas fuertes en el noreste

Misiones aparece entre las provincias que podrían recibir los efectos más importantes de la ciclogénesis. Ahí se prevén lluvias abundantes, con acumulados que podrían acercarse a los 100 milímetros, además de tormentas fuertes, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el área de mayor inestabilidad se extenderá hacia otras zonas del noreste y el centro del país. Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa y sectores del norte y centro de Santa Fe también podrían registrar lluvias y tormentas de variada intensidad.

Fuertes tormentas afectan este viernes 11 de septiembre a varias provincias argentinas (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El escenario estará marcado por el avance de un frente frío desde la Patagonia. El aire frío que llegará desde el sur se encontrará con una masa de aire cálida y húmeda sobre el norte argentino, una combinación que favorecerá el desarrollo de tormentas y un cambio marcado en las condiciones meteorológicas.

A medida que el frente avance hacia la zona central, el viento irá cambiando de dirección y comenzará a ingresar aire más frío. Por eso, después de las lluvias y tormentas, se espera un descenso de las temperaturas en distintas provincias.

Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

Entre Ríos cuenta con un capítulo aparte. Aunque la provincia no se encuentra en el núcleo de la ciclogénesis, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para buena parte del centro y norte entrerriano durante la mañana y el mediodía del viernes.

El aviso alcanza a los departamentos de Diamante, Paraná, Villaguay, La Paz, Federal, Nogoyá, San Salvador, Concordia, Federación y Feliciano. En esas zonas podrían registrarse tormentas fuertes, acompañadas por granizo, abundante lluvia en períodos cortos y ráfagas intensas.

El SMN señaló que "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, acompañadas por granizo, intensas precipitaciones en cortos periodos y ráfagas fuertes".

Nieve y fuertes vientos en la Patagonia y Cuyo

Mientras las tormentas tendrán mayor presencia en el norte, el frío y las nevadas serán los principales protagonistas en el oeste y sur del país. Las precipitaciones de nieve serán persistentes en diferentes sectores de la Cordillera y también podrían alcanzar áreas de la meseta.

El norte de Neuquén se encuentra entre las zonas más comprometidas para el viernes, con una alerta naranja por nevadas persistentes. Los acumulados podrían llegar a los 40 centímetros y superar esa marca de manera puntual.

La nieve volverá a cubrir distintos sectores de la cordillera por el avance del frente frío (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

También se esperan acumulados de hasta 25 centímetros en sectores cordilleranos y áreas de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. A esto se sumarán fuertes ráfagas, que podrían levantar nieve y reducir considerablemente la visibilidad.

En Mendoza, las condiciones adversas podrían mantenerse hasta la mañana del sábado, por lo que el panorama continuará complicado en algunos sectores cordilleranos durante buena parte del fin de semana.

Fin de semana "helado" en Argentina

El avance del frente frío también tendrá consecuencias en la zona central del país. Las ráfagas del sector sur podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora en La Pampa, el centro y sur bonaerense, el oeste y sur de San Luis y sectores del este y centro de Mendoza.

En el norte bonaerense y el Área Metropolitana de Buenos Aires, el viento soplará del sudeste y podría superar los 50 kilómetros por hora. La persistencia de estas condiciones también podría provocar una crecida del Río de la Plata en puntos cercanos a la costa.

El cambio de tiempo continuará después del paso del frente. En las provincias del centro y norte, las temperaturas comenzarán a bajar de manera progresiva y el aire frío ganará protagonismo durante las últimas horas del viernes.

El cambio en el ambiente será todavía más evidente durante el sábado 12 y el domingo 13. El ingreso de aire frío alcanzará buena parte del país y hará que las temperaturas vuelvan a valores más propios del invierno, después de varias jornadas con condiciones más templadas.

Así, el tiempo cambiará de forma marcada entre este viernes y el fin de semana. La ciclogénesis concentrará la mayor inestabilidad sobre el noreste, mientras que el frente frío avanzará desde la Patagonia y llevará lluvias, viento, nieve y un fuerte descenso térmico a distintas regiones del país.

Sudestada y lluvias: así cambiará el tiempo en Buenos Aires

Como se mencionó arriba, el cambio de tiempo también se hará sentir en Buenos Aires. El viento irá rotando hacia el este y el sudeste, mientras aumentará la humedad y la nubosidad. Durante la noche podrían aparecer algunas lluvias débiles y aisladas.

El sábado 12 será la jornada más fría del fin de semana, con cielo mayormente nublado, viento del sudeste y una máxima de apenas 12 a 13 grados. Podrían registrarse algunas lluvias o lloviznas aisladas, aunque sin acumulados importantes.

En cuanto al domingo 13, comenzará con frío, con mínimas de entre 4 y 7 grados, pero habrá una leve mejora durante el día y la máxima rondará los 14 grados. No se esperan lluvias, aunque todavía podría mantenerse bastante nuboso.

Pronóstico extendido: así estará el fin de semana en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El viento será uno de los principales protagonistas, con ráfagas que podrían acercarse a los 40 o 50 kilómetros por hora.

Después de las lluvias y el viento, el ingreso de aire frío se hará más evidente durante el fin de semana, con mínimas que volverán a ubicarse en valores propios del invierno.