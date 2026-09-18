Alerta por "El Niño": alcanzó una categoría "muy fuerte" y anticipan que seguirá intensificándose

El fenómeno "El Niño" atraviesa una etapa de fuerte intensidad y los últimos registros muestran un escenario que podría profundizarse durante los próximos meses, con un fuerte impacto en el clima.

Según información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la temperatura superficial del mar (TSM) en la región de referencia El Niño 3.4 registró una anomalía de +2 grados.

Ese valor ubica al fenómeno dentro del rango "muy fuerte" para el ciclo 2026-2027. De mantenerse esta evolución, sus efectos podrían sentirse en Argentina durante la primavera y también a lo largo del verano.

Igualmente, la clasificación oficial de "El Niño" no se define a partir de un único registro semanal. Los organismos meteorológicos toman como referencia promedios de tres meses para determinar la intensidad del fenómeno, por lo que el dato reciente funciona como una señal dentro de su evolución.

Durante agosto, el indicador había mostrado una desaceleración y se mantenía cerca de los 1,8 grados de anomalía, pero la medición correspondiente a la semana centrada en el 9 de septiembre mostró un nuevo repunte y llevó el registro hasta los +2 grados.

Por este motivo, muchos empezaron a referirse al fenómeno como un "Súper Niño", debido a que se trata de un nivel de anomalía que no se registraba desde hace varias décadas.

Entre los posibles efectos asociados se mencionan lluvias más intensas de lo habitual y períodos de sequía.

"El Niño" podría seguir ganando fuerza

El comportamiento de "El Niño" ya muestra diferencias respecto de otros episodios fuertes. Uno de los antecedentes más cercanos es 1997, cuando la región de referencia llegó a los +2 grados durante la primera semana de septiembre, una fecha muy similar a la actual.

En otros eventos de intensidad comparable, ese nivel se alcanzó varias semanas después. La rapidez del calentamiento registrado este año es, por eso, uno de los datos que más se destaca dentro de la evolución del fenómeno.

Además, al contemplar el calentamiento general de los océanos tropicales, la última medición se acercó a los +2,9 grados. El aumento de la temperatura global de los mares también influye sobre los valores observados en el Pacífico ecuatorial.

El calentamiento del Pacífico ya supera en más de 2 los valores habituales.

Desde comienzos de junio, la región acumuló más de 90 días con temperaturas superiores a las registradas para esas mismas fechas en la serie histórica, que comenzó en 1981. La temperatura media durante este período se ubicó cerca de los 29,6 grados.

El máximo diario histórico todavía pertenece a noviembre de 2015, cuando se alcanzaron los 29,82 grados. Sin embargo, aquel registro ocurrió cerca del punto máximo de ese episodio, mientras que el actual todavía tiene margen para continuar intensificándose.

Los modelos climáticos proyectan que la anomalía podría superar los 3 grados entre octubre y noviembre. Una de las razones está en la gran cantidad de agua cálida acumulada debajo de la superficie del Pacífico tropical, que podría favorecer un nuevo aumento de las temperaturas.

Cómo impactará "El Niño" en Argentina

El fenómeno podría influir en el clima argentino durante la primavera y el verano, aunque sus efectos variarían según la región.

Más lluvias en el centro y el Litoral

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa podrían registrar lluvias superiores a lo habitual, además de tormentas más intensas.

Este escenario también podría favorecer crecidas de los ríos Paraná y Uruguay y aumentar el riesgo de anegamientos.

Calor y humedad

La mayor nubosidad y las precipitaciones podrían moderar algunos períodos de calor. Entre las lluvias, de todos modos, podrían aparecer jornadas con temperaturas elevadas y mucha humedad.

En el NOA y Cuyo, el comportamiento sería más variable, mientras que en sectores de la Patagonia cordillerana podría predominar un escenario más seco.