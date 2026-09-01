Alerta por El Niño: ¿Cuáles serán los peores meses?

El fenómeno climático conocido como El Niño ya es una realidad y, de acuerdo con las proyecciones de especialistas, comienza a convertirse en un factor de atención para distintas regiones de la Argentina. El evento está relacionado con el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial y puede alterar los patrones habituales de lluvia y temperatura en diferentes zonas del país.

El Niño modifica la circulación atmosférica global y puede generar efectos opuestos en distintos puntos del planeta. Mientras en algunas regiones provoca condiciones más secas, en Argentina suele asociarse con períodos de lluvias superiores a los valores habituales y un posible incremento de los caudales de los principales ríos.

¿Cuáles serán las zonas de Argentina más afectadas por El Niño?

Uno de los sectores que aparece como más vulnerable es el Litoral argentino, debido a su ubicación dentro de la cuenca del Plata. Los especialistas señalaron que esta región podría concentrar algunos de los principales efectos del fenómeno a través de un aumento de las precipitaciones.

Desde el Centro Argentino de Meteorólogos explicaron que "entre las regiones más vulnerables podemos considerar principalmente al Litoral, que abarca gran parte de la cuenca del Plata, aunque obviamente esa cuenca no comprende solamente territorio argentino".

El comportamiento de los grandes ríos también será un punto a seguir. Las mayores lluvias podrían elevar el riesgo de crecidas en los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú, que forman parte del sistema de la cuenca del Plata.

La zona centro y norte del país también podría registrar efectos asociados al fenómeno, aunque las señales serían menos marcadas que en el Litoral. Entre las regiones que podrían verse alcanzadas aparecen sectores de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Buenos Aires.

En el caso de la región pampeana, las precipitaciones superiores a las habituales podrían generar impactos sobre las actividades agropecuarias, especialmente si se producen anegamientos. La evolución de los suelos y de los cursos de agua será uno de los factores relevantes durante los períodos de lluvias más intensas.

Por otro lado, el fenómeno también puede tener consecuencias diferentes en Cuyo y los Andes centrales. En esas zonas, El Niño suele estar asociado con una mayor cantidad de nevadas durante el invierno y la primavera, lo que posteriormente puede favorecer una mayor disponibilidad de agua por el incremento de los caudales.

El fenómeno de El Niño podría ocasionar tormentas y crecidas en los principales ríos del país.

¿Cuándo se sentirán con mayor fuerza las lluvias de El Niño?

Uno de los interrogantes principales es cuándo se concentrarán los efectos más importantes. Los especialistas advierten que las consecuencias de El Niño no necesariamente aparecen de manera inmediata luego de que se detecta el calentamiento del Pacífico.

La atmósfera necesita tiempo para acoplarse a las modificaciones producidas en el océano y, a partir de allí, comenzar a alterar los patrones de circulación. Por eso, la influencia sobre Argentina puede variar de acuerdo con la estación y con otros factores meteorológicos.

Las proyecciones citadas anticipan que los mayores impactos sobre las lluvias podrían concentrarse durante la primavera y el verano, cuando la circulación de humedad desde el norte adquiere mayor intensidad y puede favorecer períodos de precipitaciones más frecuentes.

El pronóstico climático también indica que el fenómeno podría mantenerse durante varios meses. Desde el CONICET, explicaron que "un Niño dura un año" y que, en este caso, comenzó entre abril y mayo y se espera que continúe hasta el otoño de 2027.

Esto significa que el escenario de mayor humedad podría prolongarse durante buena parte del período comprendido entre la segunda mitad de 2026 y los primeros meses de 2027.