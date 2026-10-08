Alerta por "El Niño": el Pacífico alcanzó una temperatura récord de 30 °C y advierten por su impacto en las lluvias y tormentas

El Pacífico tropical central alcanzó un pico histórico de 30,06 grados y encendió las alertas en medio del desarrollo del fenómeno "El Niño".

Ese registro equivale a unos 30,057 grados en la medición de mayor precisión y marca la primera vez que la región conocida como Niño 3.4 supera esa temperatura desde que existen datos comparables.

La información surge de los datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), que permitieron identificar este nuevo máximo en el Pacífico.

El dato también sorprende al compararlo con el récord anterior: 29,82 grados, registrado el 17 de noviembre de 2015, durante el fuerte episodio de El Niño 2015-2016.

La zona Niño 3.4 es clave para monitorear el fenómeno y se ubica en el Pacífico tropical central, entre los 5°N y 5°S y los 170°O y 120°O.

Una anomalía que supera los 3 grados

El registro del 5 de octubre no solo marcó un nuevo récord, sino que también mostró una diferencia muy marcada respecto de los valores habituales para esta época del año.

En la región Niño 3.4, la temperatura suele rondar los 26,7 grados a comienzos de octubre, por lo que los 30,06 grados registrados representan una anomalía superior a los 3 grados.

La temperatura del Pacífico superó por primera vez los 30 grados en la región Niño 3.4 (Imagen gentileza Reanalyzer).

Según el período de referencia utilizado, la anomalía fue estimada entre +3,4 y +3,49 grados, un valor excepcional para una zona clave en el comportamiento de la atmósfera tropical.

"El Niño" todavía podría seguir fortaleciéndose

El dato adquiere mayor importancia porque, según las proyecciones climáticas, "El Niño" todavía no alcanzó su máxima intensidad.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó que el fenómeno podría mantenerse hasta febrero de 2027 y alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales de este año.

Los modelos también apuntan a una posible intensificación durante los próximos meses:

Septiembre-noviembre: la OMM proyectó una anomalía media cercana a +3,6 grados en Niño 3.4.

Noviembre-diciembre: los pronósticos ubican en este período el posible pico del fenómeno.

Modelos ECMWF: algunas proyecciones recientes estiman un máximo de entre +3,9 y +4,3 grados, aunque se trata de escenarios que todavía pueden cambiar.

Alerta por "El Niño": ¿Cómo puede influir el calentamiento del Pacífico?





Un Pacífico tropical más cálido puede modificar la circulación de la atmósfera y alterar la distribución de lluvias, humedad y temperaturas en distintas partes del mundo.

Entre los posibles efectos aparecen:

Lluvias más intensas e inundaciones en algunas regiones.

Sequías en otras zonas.

Mayor riesgo de temperaturas extremas.

Cambios en los patrones habituales de precipitaciones.

De todas formas, la OMM aclara que estos efectos no se producen de manera automática, ya que también dependen de otros factores atmosféricos y oceánicos.

Un récord que habrá que seguir de cerca

El dato de Niño 3.4 resulta llamativo no solo por haber superado los 30 grados, sino también por haberse registrado antes del momento en que los modelos prevén el mayor desarrollo de "El Niño".

Si el calentamiento se mantiene durante las próximas semanas, el Pacífico podría volver a acercarse o superar algunos de los valores registrados durante los episodios más intensos de las últimas décadas.

En Argentina, el fenómeno podría generar lluvias más intensas en algunas zonas, mayores nevadas en la Cordillera y períodos de sequía en determinadas provincias.