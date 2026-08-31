Alerta por "El Niño": el SMN confirmó lluvias excepcionales y frío atípico en 17 provincias para la primavera

El clima atravesará un escenario atípico durante septiembre, octubre y noviembre. Un informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre la consolidación de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad en el océano Pacífico ecuatorial.

Esto provocará un esquema con lluvias por encima de la media histórica en 17 provincias y una marcada división térmica en el territorio nacional.

Las mediciones del organismo confirman que la temperatura de la superficie marina superó los 1,8 grados sobre el promedio en la zona de monitoreo, incrementando el ingreso de masa húmeda a la atmósfera.

Esta fluctuación no solo potenciará la frecuencia de tormentas severas en distintas regiones, sino que también estará acompañada por un trimestre más fresco de lo habitual en una franja importante del país.

El Niño: ¿En qué provincias lloverá más de lo normal?





El pronóstico del SMN divide el volumen de lluvias según el nivel de probabilidad y la región geográfica:

Zonas con probabilidad máxima de excesos (más del 55%): el Litoral registrará los valores más altos de precipitaciones, alcanzando a las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe.

Provincias con lluvias superiores al promedio: se prevén acumulados elevados en Mendoza, San Juan, La Pampa, el sudoeste bonaerense y el sector noreste de la Patagonia.

Zonas en categoría normal o superior (hasta 45% de chances): Córdoba, San Luis, el centro y este de Buenos Aires y el noroeste patagónico mantendrán una tendencia hacia registros por encima del rango habitual.

Aunque este incremento representa un alivio para la zona de Cuyo tras una década de emergencia por sequía, los especialistas recomiendan mantener el seguimiento de las alertas diarias ante la posibilidad de inundaciones o anegamientos repentinos por lluvias concentradas.

El mapa de las lluvias debido a El Niño.

Temperaturas divididas: ¿Dónde se sentirá la primavera más fría?





En cuanto a las marcas térmicas, el país mostrará un fuerte contraste entre el norte y la franja central:

Norte argentino: mantendrá temperaturas medias dentro de los parámetros normales o superiores a lo habitual.

Centro, Cuyo y Patagonia: al menos 11 provincias experimentarán un trimestre más fresco de lo acostumbrado. La tendencia a marcas térmicas por debajo de la media histórica afectará a Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, el sudoeste de Santa Fe y el centro-norte patagónico.

El Niño: mapa de las temperaturas.

Comienzo de septiembre en el AMBA

Pese al panorama de lluvias abundantes previsto para el conjunto de la temporada, la transición entre el invierno y el inicio de septiembre se mantendrá estable en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

El organismo anticipa jornadas sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado y marcas agradables durante los primeros días -con máximas de hasta 21 grados el miércoles- antes de un posterior descenso de la temperatura hacia el fin de semana.