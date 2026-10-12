¡Alerta por crecidas! "El Niño" arrasó en el Litoral y dejó más de 400 afectados por las inundaciones

Las inundaciones en Corrientes y Entre Ríos, con más de 400 personas afectadas, mantienen en alerta a las autoridades por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay.

La situación se agrava por la preocupación ante el impacto que podría tener el "El Niño", un fenómeno que, según especialistas, provocaría lluvias más intensas de lo habitual en diferentes regiones del país.

En las zonas más comprometidas, el agua ya llegó a las calles y amenaza con ingresar a las viviendas. Ante este panorama, algunas familias comenzaron a autoevacuarse y otras retiraron sus pertenencias.

Las lluvias previstas para los próximos días mantienen la preocupación en ambas provincias, mientras los pronósticos advierten que el fenómeno de "El Niño" podría persistir durante el verano, con diciembre como uno de los meses de mayor riesgo para la región.

En Corrientes, una de las localidades más afectadas es Monte Caseros, donde el río Uruguay llegó a los 7,10 metros y continúa en ascenso.

El avance del agua obligó a cerrar calles en los sectores más bajos y las autoridades siguen de cerca la situación ante la posibilidad de nuevas evacuaciones.

Si el nivel supera los ocho metros, se activarán los operativos para retirar a los vecinos de las zonas en riesgo. Mientras tanto, la crecida ya afecta las actividades turísticas y la navegación, y también se registraron interrupciones en el suministro eléctrico.

Inundaciones en Corrientes: qué pasa en Monte Caseros y Paso de los Libres





En Monte Caseros, además, se suspendió el servicio de lanchas que conecta la ciudad con Bella Unión, Uruguay, y quedó restringido el cruce fronterizo por vía fluvial.

En Alvear, el río superó el nivel de alerta y Prefectura dispuso el cierre del puerto local, lo que afectó la conexión con Itaquí, Brasil.

En Paso de los Libres, Corrientes, el nivel del agua superó los 8,81 metros (Imagen: redes sociales).

Otra situación delicada se registra en Paso de los Libres, donde el río Uruguay alcanzó los 8,81 metros, por encima del nivel de evacuación establecido en 8,50 metros.

Como consecuencia, 25 personas fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte 5, donde funciona un centro de asistencia.

Concordia, otra de las localidades afectadas por la crecida





En Entre Ríos, la preocupación se concentra en Concordia, donde el avance del agua inundó distintos sectores de la costanera. Al menos seis familias tuvieron que ser evacuadas y las autoridades advierten que la cantidad podría aumentar si continúan las lluvias.

El temporal también provocó daños en viviendas y dejó personas heridas. Tres fueron atendidas en el Hospital Masvernat por lesiones ocasionadas por la voladura de techos durante la tormenta.

Qué medidas tomaron las autoridades ante las inundaciones





Frente al avance del agua, los gobiernos de Corrientes y Entre Ríos mantienen operativos de asistencia y prevención en las zonas más comprometidas.

Las tareas incluyen el seguimiento de los niveles de los ríos, la preparación de centros de evacuación y la evaluación de posibles nuevos desplazamientos de vecinos.

En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio informó que la provincia declaró la emergencia hídrica y reforzó las defensas contra las inundaciones.

Entre Ríos, una de las provincias más afectadas por las inundaciones (Imagen gentileza 9 Digital).

También se aceleraron obras y se realizaron trabajos de limpieza en arroyos, canales, alcantarillas y desagües para facilitar el escurrimiento del agua.

Las autoridades monitorean la evolución de los ríos y los pronósticos meteorológicos, mientras las familias que viven en las áreas más vulnerables permanecen atentas a las indicaciones oficiales ante la posibilidad de que la situación se complique en los próximos días.