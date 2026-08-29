Alerta por El Niño en la primavera y el verano: cuáles son las zonas del país con mayor riesgo de inundación

El fenómeno de El Niño vuelve a marcar la agenda climática de la Argentina para la temporada primavera/verano 2026/2027, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Tanto ese organismo como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, también conocida como NOAA (por sus siglas en inglés, National Oceanic and Atmospheric Administration), confirman un incremento sostenido de la temperatura del Océano Pacífico Ecuatorial, un dato que eleva la probabilidad de precipitaciones por encima de los promedios históricos en varias regiones del país.

Las regiones con mayor riesgo de inundación debido a El Niño





El Litoral, integrado por Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa, es la región más sensible a la influencia de El Niño. Los especialistas prevén un aumento sustancial en la frecuencia de lluvias intensas y en la crecida de los ríos de las cuencas del Paraná y del Uruguay.

La Región Pampeana, que abarca Santa Fe, el norte y este de Buenos Aires y Córdoba, también aparece entre las zonas de mayor exposición. Al concentrar grandes áreas agrícolas y ciudades densamente pobladas, el incremento de tormentas fuertes puede generar anegamientos de campos y trastornos en la circulación y el transporte de mercadería.

El Noroeste argentino (NOA) presenta una señal más variable ante El Niño, pero los expertos no descartan episodios puntuales de tormentas severas con alta caída de agua en períodos cortos, un riesgo que las autoridades locales ya empiezan a monitorear.

El fenómeno El Niño se consolida para la primavera y el verano y elevará las lluvias en el centro y noreste del país, según el SMN y la NOAA.

Prevención y reserva hídrica, las claves para reducir el impacto





El riesgo real no depende únicamente de la cantidad de agua caída, sino del estado de saturación del suelo y de la infraestructura urbana y rural. En Mendoza ya se retiraron 200 toneladas de basura del canal Papagayos como parte de un operativo de prevención frente a las tormentas que trae el fenómeno.

En el sector agropecuario, las lluvias adicionales pueden significar una recuperación importante de las reservas hídricas en suelos castigados por sequías previas. Por eso, las autoridades de las provincias afectadas deberán monitorear de cerca los sistemas de drenaje y reforzar los planes de contingencia antes de que avance la temporada.

Qué es El Niño y por qué modifica el clima en la Argentina





El Niño es un fenómeno climático natural originado por el calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial.

Ese cambio en la temperatura marina altera los patrones de viento y presión a nivel global, redistribuye la humedad del planeta y modifica el clima habitual en distintas regiones del mundo durante varios meses consecutivos.