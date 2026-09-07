Alerta por la miopía: advierten por el fuerte aumento de esta condición entre los adultos jóvenes argentinos

La miopía se convirtió en una de las alteraciones visuales más extendidas y, según diferentes investigaciones, podría afectar a la mitad de la población mundial para 2050. En Argentina, un estudio reveló una alta presencia de esta afección entre los adultos jóvenes.

El sondeo en cuestión fue realizado por el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y puso el foco en estudiantes de la carrera de Medicina. El trabajo encontró que el 51,2% de los participantes presenta esta condición.

"La mitad de las miopías se desarrollan a partir de los 18 a 20 años de edad en nuestro medio. Lo que cambió es que casi se duplicó su prevalencia en las últimas décadas. En estudiantes universitarios, se incrementó del 30 al 50%", indicaron a la agencia NA quienes llevaron adelante la investigación.

Entre los posibles motivos detrás del aumento de casos en los estudiantes aparece la alta demanda visual, vinculada al uso frecuente de dispositivos electrónicos y a una menor cantidad de tiempo al aire libre.

La miopía ocurre cuando el ojo no logra enfocar correctamente los objetos que están a distancia, por lo que se ven borrosos, mientras que los cercanos permanecen nítidos. Aunque suele comenzar durante la infancia, también puede aparecer o avanzar en la adultez.

El estudio sobre la miopía en estudiantes de Medicina

La investigación fue presentada en la reunión anual de la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO), uno de los principales encuentros científicos dedicados a la salud visual.

Entre sus resultados, también se observó una mayor proporción de casos de miopía entre las mujeres, que representaron el 76,8% de los diagnósticos. Los investigadores vincularon este dato con "una mayor aplicación al estudio y menor tiempo en exteriores".

El estudio vincula el aumento de casos de miopía con el uso frecuente de dispositivos electrónicos y la poca exposición al aire librem (Imagen ilustrativa).

Para conocer los hábitos de los participantes, el equipo también consultó cuánto tiempo pasaban al aire libre. El promedio fue de unas 15 horas semanales, una cifra que los especialistas consideran relativamente baja.

El relevamiento estuvo a cargo de Lidia Sarotto, Florencia Bugosén, Delicia Concepción Torrent, Carolina Pereyra y Rafael Iribarren. Participaron 295 estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA, con una edad promedio de 27 años, quienes respondieron encuestas y realizaron controles médicos.

¿Qué factores pueden favorecer la miopía?

Además de la predisposición familiar, los investigadores señalaron otros factores que podrían estar relacionados con el aumento de los casos. Entre ellos aparecen el esfuerzo prolongado de la visión cercana y la escasa exposición a la luz natural, dos aspectos especialmente importantes en estudiantes.

El uso frecuente de dispositivos electrónicos y las extensas jornadas dedicadas a la lectura o al estudio pueden aumentar el tiempo que los ojos pasan enfocando objetos cercanos. Por eso, modificar algunos hábitos cotidianos puede ser una herramienta para cuidar la salud visual.

Recomendaciones para cuidar la salud visual

A partir de los resultados, los especialistas remarcaron algunas medidas que pueden ayudar a prevenir problemas visuales o a realizar un mejor seguimiento de la miopía:

Pasar al menos una hora al día al aire libre, lo que equivale aproximadamente a 14 horas semanales.

Mejorar la iluminación de los ambientes donde se estudia, trabaja o pasa tiempo habitualmente.

Reducir la exigencia de la visión cercana y revisar las técnicas utilizadas durante el estudio.

Hacer pausas frecuentes durante actividades que requieren mirar de cerca durante períodos prolongados.

Usar los anteojos u otras correcciones ópticas indicadas por un profesional.

Consultar con un oftalmólogo ante dificultades para ver con claridad.

En el caso de los dispositivos, también se mencionó la posibilidad de utilizar letra blanca sobre fondo negro, aunque todavía no existe evidencia concluyente de que esta configuración prevenga la miopía.