Alerta por sudestada en Buenos Aires: ¿Cuándo llega y qué zonas serán las más afectadas?

Después de varios días con temperaturas en ascenso y condiciones climáticas más agradables, el tiempo volverá a cambiar de manera significativa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El deterioro comenzará a sentirse a partir del viernes 11 de septiembre y podría prolongarse durante buena parte del fin de semana, ya que el aumento de la nubosidad, las precipitaciones y la intensificación del viento serán las primeras señales de la sudestada.

Sudestada en Buenos Aires: ¿Qué se espera para el viernes 11 de septiembre?

Durante el viernes comenzará a configurarse una situación de sudestada sobre el Río de la Plata, producto de la persistencia de vientos provenientes del sector sudeste.

Con el correr de las horas, el cielo pasará a estar mayormente cubierto y aumentará la posibilidad de lluvias aisladas, especialmente hacia la tarde y la noche.

También favorecerá la acumulación de agua sobre el sector occidental del estuario. Por este motivo, no se descarta una crecida del Río de la Plata, una situación que deberá seguirse especialmente en las localidades costeras y sectores bajos cercanos a la ribera.

Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h durante el viernes 11 de septiembre en Buenos Aires y alrededores.

Por otro lado, uno de los aspectos más destacados del fin de semana será la intensidad del viento. Las ráfagas podrían ubicarse entre los 40 y 50 kilómetros por hora, principalmente sobre el AMBA y las áreas cercanas al estuario.

Cabe señalar que estas condiciones podrían mantenerse durante el sábado, cuando terminaría de ingresar una nueva masa de aire frío. Este avance favorecerá un marcado descenso de las temperaturas, por lo que se espera un fin de semana con ambiente más fresco, húmedo e inestable en gran parte del territorio bonaerense.

El tiempo cambiará durante el fin de semana, con jornadas más frescas y condiciones inestables tras el avance de la sudestada.

¿Qué zonas podrían sentir con mayor intensidad la sudestada?

El fenómeno tendrá su mayor impacto sobre la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense, aunque también alcanzará sectores del noreste y este de la provincia de Buenos Aires vinculados al Río de la Plata.

Las zonas costeras serán las que deberán prestar mayor atención ante el posible incremento del nivel del agua. En tanto, hacia el interior bonaerense el principal efecto estará relacionado con el cambio en la dirección del viento y el posterior descenso térmico.

Las condiciones más inestables se concentrarían entre el viernes y el sábado. Si bien las lluvias previstas no serían necesariamente abundantes, la combinación con viento persistente podría generar una jornada desapacible y una sensación térmica considerablemente menor.

Una nueva masa de aire frío avanzará sobre la región y provocará un marcado descenso de las temperaturas.

Después de la sudestada vuelve a caer la temperatura

El cambio también pondrá fin al breve período de temperaturas templadas. Tras valores cercanos a los 20 °C durante la segunda mitad de la semana, el ingreso de aire frío provocará un descenso marcado durante el sábado y el domingo.

De esta manera, el segundo fin de semana de septiembre volverá a presentar condiciones típicamente invernales, con máximas sensiblemente más bajas y mañanas frías. Incluso, los efectos de esta nueva masa de aire podrían mantenerse durante el comienzo de la próxima semana.