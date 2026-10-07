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Alerta por tormentas severas y granizo en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa tormentas fuertes para este miércoles en CABA, con lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Luciana Barrios
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y emitió una alerta naranja por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires.

Según la actualización difundida durante la mañana, la situación más complicada comenzará alrededor del mediodía y se extenderá durante la tarde de este miércoles.

El nivel naranja implica que "se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente."

Alerta naranja en la Ciudad: ¿Cómo estará el tiempo durante las próximas horas?

El aviso del SMN indica que el área de la Ciudad "será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas".

"Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas", agregó.

Y completó: "Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual".

Alerta naranja en la Ciudad: ¿Cómo estará el tiempo durante las próximas horas?El aviso del SMN indica que el área de la Ciudad "será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas".googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});"Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas", agregó.Y completó: "Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual".El mapa de la alerta meteorológica en la Ciudad y los alrededores indica que las tormentas y precipitaciones abundantes se darán durante el período de la tarde y la noche de este miércoles.&nbsp;
El mapa de la alerta meteorológica en la Ciudad y los alrededores indica que las tormentas y precipitaciones abundantes se darán durante el período de la tarde y la noche de este miércoles. 

Recomendaciones ante una alerta naranja por tormentas

Ante la posibilidad de tormentas severas, el SMN recomienda adoptar distintas medidas preventivas para reducir riesgos.

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales y mantené la calma.

  • Salí únicamente si es necesario durante el período de mayor inestabilidad.

  • Permanecé en construcciones cerradas, como casas, escuelas o edificios públicos.

  • Desconectá los electrodomésticos y cortá la electricidad si ingresa agua.

  • Cerrá puertas y ventanas y mantenete alejado de ellas.

  • Alejate de zonas inundables y nunca ingreses en calles anegadas.

  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser desplazados por el viento.

  • Prepará un kit de emergencia con agua, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.

  • Cargá los celulares previamente y tené a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

El nivel naranja corresponde a un riesgo meteorológico importante, con fenómenos que pueden alterar actividades habituales y generar daños.

Pronóstico día por día para Buenos Aires

Luego de la jornada de tormentas, el tiempo comenzará a mejorar de manera gradual, aunque todavía podrían persistir algunas precipitaciones.

  • Miércoles 7: tormentas fuertes, ráfagas y posible granizo. Mínima de 14 grados y máxima de 19.

  • Jueves 8: mejora gradual, con lluvias aisladas durante la mañana. Mínima de 14 grados y máxima de 18.

  • Viernes 9: sin lluvias y cielo mayormente nublado. Mínima de 13 grados y máxima de 17.

  • Sábado 10: posibilidad de lluvias débiles durante la mañana y posterior mejora. Mínima de 12 grados y máxima de 18.

  • Domingo 11: tiempo estable y parcialmente nublado. Mínima de 13 grados y máxima de 19.

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