Alerta por tormentas severas y granizo en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y emitió una alerta naranja por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires.

Según la actualización difundida durante la mañana, la situación más complicada comenzará alrededor del mediodía y se extenderá durante la tarde de este miércoles.

El nivel naranja implica que "se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente."

Alerta naranja en la Ciudad: ¿Cómo estará el tiempo durante las próximas horas?

El aviso del SMN indica que el área de la Ciudad "será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas".

"Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas", agregó.

Y completó: "Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual".

El mapa de la alerta meteorológica en la Ciudad y los alrededores indica que las tormentas y precipitaciones abundantes se darán durante el período de la tarde y la noche de este miércoles.

Recomendaciones ante una alerta naranja por tormentas

Ante la posibilidad de tormentas severas, el SMN recomienda adoptar distintas medidas preventivas para reducir riesgos.

Seguí las instrucciones de las autoridades locales y mantené la calma.

Salí únicamente si es necesario durante el período de mayor inestabilidad.

Permanecé en construcciones cerradas , como casas, escuelas o edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá la electricidad si ingresa agua.

Cerrá puertas y ventanas y mantenete alejado de ellas.

Alejate de zonas inundables y nunca ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.

Cargá los celulares previamente y tené a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

El nivel naranja corresponde a un riesgo meteorológico importante, con fenómenos que pueden alterar actividades habituales y generar daños.

Pronóstico día por día para Buenos Aires

Luego de la jornada de tormentas, el tiempo comenzará a mejorar de manera gradual, aunque todavía podrían persistir algunas precipitaciones.