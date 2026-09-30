Alertan que el punto máximo del Súper Niño podría llegar antes de fin de año a la Argentina

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta a organismos meteorológicos por el progresivo calentamiento del océano Pacífico ecuatorial.

Los monitoreos científicos muestran una intensificación de las condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas al fenómeno durante los próximos meses.

En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el país atraviesa formalmente una fase cálida de El Niño.

El escenario genera especial atención por las posibles consecuencias sobre las precipitaciones, los cursos de agua y las zonas vulnerables.

¿Cuándo llegaría el punto máximo de El Niño en Argentina?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) estima más de 90% de probabilidades de un evento muy fuerte durante la temporada 2026-2027.

Además, existe un 75% de probabilidad de que entre octubre y diciembre alcance una intensidad histórica, superior a registros desde 1950.

Los antecedentes más intensos corresponden a los períodos 1982-1983 y 1997-1998, considerados referencias para medir la magnitud actual.

Sin embargo, una intensidad extraordinaria en el océano no garantiza automáticamente inundaciones excepcionales sobre el territorio argentino.

Según las previsiones del SMN, el punto máximo que alcanzará el fenómeno de El Niño será en diciembre.

Las regiones que recibirían más lluvias

El SMN prevé precipitaciones superiores a lo habitual entre septiembre y noviembre en distintas zonas del país.

Las áreas señaladas son:

Norte del Litoral, oeste de Cuyo, La Pampa, sudoeste bonaerense y noreste patagónico: mayor probabilidad de superar los valores normales.

mayor probabilidad de superar los valores normales. Sur del Litoral, Córdoba, San Luis y noroeste patagónico: registros normales o superiores.

registros normales o superiores. NOA, Tierra del Fuego y sudoeste de Santa Cruz: valores normales o inferiores.

El organismo aclara que una mayor probabilidad de superar el promedio trimestral no significa lluvias constantes durante toda la temporada.

Según expertos en meteorología, octubre y noviembre concentrarían excesos especialmente importantes en Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco.

También podrían registrarse precipitaciones superiores a lo habitual en sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

¿Qué podría pasar durante diciembre?

Diciembre aparece como un período especialmente relevante porque coincidiría con el máximo desarrollo del fenómeno climático.

Los excesos de agua podrían aumentar el riesgo de anegamientos en zonas rurales y localidades ubicadas cerca de cursos fluviales.