Alivio en el AMBA: tras días "pasados por agua", se confirmó cuándo paran las lluvias

Después de dos días marcados por las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pronóstico trajo un dato esperado por muchos: cuándo empezará a mejorar el escenario climático y en qué momento se dará el corte de este período inestable.

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá precipitaciones intermitentes durante la tarde de este jueves, pero hacia la noche irán perdiendo intensidad hasta retirarse por completo de la región.

Esta situación se explica por el predominio de vientos del sector sur, que ganan intensidad a raíz de la cercanía de un sistema de baja presión que avanza desde la zona de Entre Ríos hacia la República Oriental del Uruguay.

El alivio en las condiciones meteorológicas no estará acompañado por un descenso importante de las temperaturas. Por el contrario, se anticipa un ambiente más templado que se sostendría al menos hasta el fin de semana, con un tiempo "cambiante" entre el sábado y el domingo.

Así, se empieza a despedir el episodio de precipitaciones intensas que afectó al AMBA y también a distintas provincias, con anegaciones en varios puntos, en el marco de los primeros días del otoño en la región.

Pronóstico para las próximas horas: cómo estará el viernes en Buenos Aires





El Servicio Meteorológico anticipa que el viernes 17 de abril se presentará como una jornada de transición tras el paso del mal tiempo. El cielo estará mayormente cubierto durante gran parte del día, aunque sin probabilidad de precipitaciones, dando lugar a un buen respiro.

El viento soplará del sector sur y sudoeste, con algunas ráfagas más intensas durante la madrugada que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora, lo que contribuirá a mejorar la calidad del aire y ordenar las condiciones generales.

Así estará el clima este viernes 17 de abril en el AMBA, tras las lluvias (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá agradable y templado. La mínima será de 17 grados en las primeras horas del día y la máxima llegará a los 25 por la tarde. Hacia la noche, el cielo quedará parcialmente nublado y la temperatura descenderá a los 20 grados.

Sábado 18

El pronóstico confirma la mejora de las condiciones en el AMBA, con un escenario ideal para actividades al aire libre. El cielo se mantendrá algo nublado durante toda la jornada, pero sin chances de precipitaciones. La temperatura mínima será de 15 grados, mientras que por la tarde la máxima llegará a los 25 grados.

Hacia la segunda mitad del día, el viento rotará al sector norte, aunque con intensidad leve, entre 7 y 12 kilómetros por hora. Este comportamiento, sumado a la ausencia de ráfagas y a una humedad contenida, configura un sábado estable, con buena visibilidad y condiciones más que favorables después de los días inestables.

Domingo 19

La estabilidad del comienzo del fin de semana dará paso al regreso de las condiciones inestables en el AMBA. El SMN prevé una jornada con chaparrones tanto durante la madrugada y la mañana, como también hacia la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación que se ubican entre el 10 y el 40 por ciento.

Las temperaturas se mantendrán en valores templados, con una mínima de 17 y una máxima de 24 grados, aunque la humedad y las precipitaciones intermitentes podrían influir en la sensación térmica a lo largo del día.

El viento también será protagonista del cambio de escenario: por la mañana soplará desde el noreste, con intensidad leve entre 7 y 12 kilómetros por hora, mientras que hacia la tarde rotará al sector sur y se intensificará hasta los 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana en el AMBA (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Este cambio en la dirección del viento, junto con la nubosidad variable, anticipa un cierre de domingo más fresco y ventoso en comparación con jornadas anteriores. El comienzo de la semana se perfila más estable y sin lluvias.



