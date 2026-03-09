Alquileres baratos en CABA: departamentos a menos de $550.000 en uno de los barrios mejor conectados

El precio de los alquileres tuvo un fuerte aumento en el transcurso del mes de marzo y encontrar un lugar para mudarse a buen precio sigue siendo una alternativa muy compleja. Sin embargo, algunos barrios sorprenden por los valores económicos.

Los inquilinos suelen definir los sitios para mudarse, no solamente por el precio, sino por las cercanías a importantes avenidas, medios de transporte y en cuánto tiempo podrían llegar a los sitios más concurridos. En este contexto, el barrio de Colegiales gana terreno.

Se trata de uno de los barrios de la Comuna 13, que se encuentra atravesado por la línea de trenes Mitre y la línea de subte D, y donde se pueden encontrar opciones a menos de $550.000 con expensas accesibles.

Los departamentos para alquilar en Colegiales

Una de las opciones disponibles es un monoambiente situado en Ciudad de la Paz 1375, entre Virrey Arredondo y Virrey Loreto, a una cuadra de Avenida Cabildo, a tres cuadras de la estación de subte de la línea D José Hernández y a 7 cuadras de la estación Colegiales del Tren Mitre.

El departamento que no paga expensas en Colegiales.

Se trata de un departamento de 25 metros cuadrados cubiertos que cuenta con un ambiente principal muy luminoso y una cocina en formato Kitchenette. El precio del alquiler es de 500 mil pesos y no paga expensas ni ABL.

Un segundo monoambiente situado en Avenida Lacroze 3011, entre Zapiola y Ramón Freire, se destaca por su ubicación, al estar a tres cuadras de la estación de trenes Colegiales y a 6 cuadras tanto de la Avenida Cabildo como de la estación de subte Olleros, perteneciente a la línea D.

El ambiente principal del departamento de Lacroze.

Cuenta con 40 metros cuadrados, los cuales están distribuidos en un balcón de aproximadamente 7 metros cuadrados y 33 metros cuadrados cubiertos, con cocina comedor. El precio del alquiler es de $550.000 y se suman $160.000 de expensas.

Otra de las alternativas es un departamento ubicado sobre Avenida Jorge Newbery entre Ramón Freire y Zapiola, a dos cuadras de Avenida Lacroze y a cinco cuadras de la estación de trenes.

El ambinente principal del departamento de la Avenida Newbery.

Se trata de un monoambiente de 33 metros cuadrados con un espacio principal con espacios de guardado empotrados, cocina equipada con muebles sobre y bajo mesada, es muy luminoso y cuenta con aire acondicionado. El precio del alquiler es de 530 mil pesos y se suman $175.000 de expensas.