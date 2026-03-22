Alquileres en CABA: tres opciones a menos de $460.000 en uno de los barrios con mayor tradición

Encontrar alquileres baratos en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los desafíos más complejos que deben afrontar los inquilinos debido a los aumentos en los precios.

Al momento de encontrar el hogar ideal, no solo influye el precio del alquiler o de las expensas, sino también la ubicación, las conexiones con distintos puntos de la ciudad y si la zona cuenta con espacios verdes, entre otras características.

En este sentido, La Paternal es uno de los barrios más elegido. Ubicado en la comuna 15, es atravesado por la línea de trenes San Martín e importantes avenidas. También se destaca por ser una de las zonas con mayor tradición en CABA.

Alquileres en La Paternal

Uno de los departamentos en alquiler esta ubicado en Pasaje Nicolás Granada 1665, entre Almirante Seguí y Nicolas Oroño, a una cuadra de Avenida San Martín y a seis cuadras de Avenida Warnes.

El monoambiente con una vista privilegiada en La Paternal.

Se trata de un departamento de 30 metros cuadrados que cuenta con un pequeño balcón con conexión para lavarropas, un ambiente principal y cocina integrada. El precio del alquiler es de $460.000 y se suman $110.000 de expensas.

En tanto, un monoambiente ubicado en Avenida San Martin al 2800, entre Juan García y Manuel Trelles, se destaca entre las opciones disponibles. Se encuentra a cinco cuadras de la estación La Paternal de la línea de trenes San Martín.

Así es el departamento con cocina integrada sobre Avenida San Martín.

Cuenta con 34 metros cuadrados, resalta por ser amplio y divisible, cuenta con una cocina integrada y un balcón. El alquiler cuesta $450.000 y las expensas $170.000.

La tercera alternativa es un departamento ubicado en Espinosa 2456, entre Juan García y Manuel Trelles, a una cuadra de Avenida San Martín, a seis cuadras de Avenida Juan B. Justo.

El departamento amplio sobre la calle Espinosa al 2400.

Este departamento cuenta con 28 metros cuadrados, un ambiente principal, cocina, termotanque y un amplio espacio de guardado. Está equipado de forma eléctrica y el alquiler tiene un precio de $395.000 al que se le incorporan $82.000 de expensas.