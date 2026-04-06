Alquileres baratos: tres departamentos desde $350.000 en un pulmón verde de CABA

Alquilar un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires es cada vez más difícil: el precio promedio ya se ubicó en $484.985, según el último informe de la Dirección General de Estadística y Censos porteña. Sin embargo, en Parque Chacabuco todavía resisten opciones que van desde $350.000, posicionándose como el refugio para los inquilinos.

Además del precio, el barrio ofrece una conectividad clave mediante las avenidas Directorio y José María Moreno. El gran pulmón verde del parque y la cercanía al subte lo convierten en la opción más sólida para quienes buscan precio sin alejarse de los servicios urbanos.

Departamentos disponibles en Parque Chacabuco

Santander al 1100 ($350.000): El más barato del mercado. Es un monoambiente de 26 metros cuadrados ideal para quien busca independencia a precio de oferta.

Así es el departamento de la calle Santander.

Está ubicado en una zona estratégica de la Comuna 7, a solo una cuadra de la Avenida Asamblea y a cinco de la Autopista 25 de Mayo, facilitando el acceso rápido tanto al centro como al conurbano. Las expensas se mantienen en $90.000, un valor razonable para la zona.

Senillosa 1522 ($400.000): Aire propio con dos patios. Lo más difícil de encontrar en un departamento chico es el espacio abierto. Esta unidad de 22 metros cuadrados rompe la regla: cuenta con dos patios exclusivos.

La disposición del monoambiente de la calle Senillosa.

Está a una cuadra de Avenida La Plata y a seis de la estación de la Línea E. El costo mensual se completa con $90.000 de expensas.

Zuviría 550 ($400.000): Listo para entrar a vivir. Para quienes no tienen electrodomésticos, esta opción en Zuviría y José María Moreno es clave: viene equipado con aire acondicionado y heladera.

El ambiente principal de la calle Zuviría al 500.

Son 21 metros cuadrados optimizados al máximo, a pasos de la estación de subte y a solo cinco cuadras del parque. En este caso, las expensas suben levemente a $95.000.