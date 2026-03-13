Alquileres: ¿Cuánto cuesta vivir en un departamento de dos ambientes, según cada barrio porteño?

Uno de los desafíos que presenta una persona o familia es el tema vivienda, y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los alquileres siguen aumentando, pero el valor del mismo depende del barrio. El incremento fue del 3,5% en el mes de febrero.

Un informe realizado por el sitio Zonaprop indica que los precios de los nuevos contratos de alquiler acumularon una suba del 34,8% en el último año, superando a la inflación, que fue del 33,1 por ciento, y al ajuste del Índice para Contratos de Locación (ICL), que trepó al 33,9 puntos porcentuales.

Según los datos del sitio especializado, el valor referencial del alquiler para los departamentos de dos ambientes en CABA asciende a $790.801 mensuales. Aquellos que optan por una propiedad de tres ambientes deben considerar un costo promedio de $1.060.751 cada mes.

Precios de alquileres, según cada barrio

Por otra parte, Puerto Madero encabeza la lista de los más costosos, con un precio promedio para un departamento de dos ambientes que alcanza los $1.322.428 mensuales. Luego continúan Palermo, donde el alquiler medio se sitúa en $891.258, y Núñez, con un promedio de $878.433.

En el otro extremo, Lugano es la alternativa más económica, con un valor promedio de $643.142 por mes. También figuran Floresta, donde el alquiler ronda los $674.060, y Liniers, con $679.318.

Gráfico con valores de alquiler en los barrios porteños (ZonaProp).

Respecto a las variaciones de precios, el portal inmobiliario indicó que los barrios con mayores incrementos anuales fueron Lugano (51,3%), Villa Pueyrredón (42,2%), Mataderos (39%), Palermo (36.1%), Saavedra (35%), Santa Rita (34,5%) y Paternal (33,9%).

En cuanto a aquellos que subieron por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos 12 meses, figuran San Cristóbal (27%), San Telmo (26,6%) y Parque Avellaneda (25,2%).

En la comparativa por zonas, se encuentra que el Sur, Corredor Norte y el Noroeste fueron los que más aumentaron, con un avance de 43,8%, 36% y 36,4%, respectivamente.

¿Por qué hay diferencias en el precio de los alquileres en CABA?

Las diferencias en los alquileres en los barrios pueden estar vinculadas a factores como la demanda específica en cada zona, disponibilidad de propiedades, acceso a servicios y transporte, y características urbanas o desarrollo inmobiliario. Además, la cercanía a polos comerciales, centros educativos o áreas de esparcimiento puede influir en la preferencia de los inquilinos y en la dinámica de los precios.

Zonaprop destacó que desde el inicio de la pandemia, la oferta de alquileres mostró una caída constante hasta llegar a un mínimo histórico en febrero de 2023.

En enero de 2024, tras la derogación de la Ley de Alquileres, la cantidad de departamentos disponibles para alquiler tradicional en la Ciudad de Buenos Aires experimentó un aumento del 62% en comparación con el mes anterior.

Tras ese salto, el crecimiento de la oferta comenzó a desacelerarse y en febrero, se registró una baja del 6,1%. Actualmente, el volumen de oferta es 2,7 veces mayor que el nivel observado en febrero de 2023, cuando se alcanzó el mínimo.