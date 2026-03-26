Alquileres desde $320.000 en un barrio céntrico de CABA, con perfil "multicultural" y buena conectividad
Este barrio de la Comuna 3 de CABA ofrece monoambientes de hasta 27 metros cuadrados, con acceso directo al subte y cercanía a la UBA, la Favaloro y la UADE.
Si hablamos de barrios atractivos para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires, hay uno que se destaca por su ubicación céntrica, su excelente conexión con otras zonas y su atractivo perfil multicultural. ¿Lo mejor? Ofrece departamentos desde $320.000 mensuales.
Se trata de San Cristóbal, ubicado en la comuna 3 de CABA junto a Balvanera, y que combina casas bajas antiguas con nuevos desarrollos inmobiliarios. Se destaca, además, por su identidad histórica, la limitada presencia de espacios verdes y una oferta que mezcla comercios tradicionales con propuestas gastronómicas más modernas.
Respecto a su ubicación estratégica, cuenta con acceso directo a la Autopista 25 de Mayo, y está atravesado por avenidas clave como Entre Ríos, San Juan, Independencia y Jujuy; además, tiene varias estaciones de las líneas E y H del subte y una amplia oferta de colectivos.
A continuación, te acercamos algunas opciones de alquiler que se destacan por su relación precio-calidad en este barrio porteño, ideal si estás buscando departamento o querés tener un panorama más claro del mercado.
Alquileres baratos en San Cristóbal: departamentos desde $320.000
La primera opción está ubicada en la calle Carlos Calvo al 1800. Se trata de un monoambiente al contrafrente, con buena entrada de luz natural, disponible por $320.000 mensuales, con expensas cercanas a los $140.000.
El departamento cuenta con balcón francés, vista abierta y baño completo. Además, tiene una ubicación conveniente, a pocos metros de la avenida Entre Ríos y a dos cuadras de la avenida San Juan, con acceso a la línea E de subte. También se encuentra cerca de distintas instituciones educativas y de salud, como la UBA (Sociales), la Fundación Favaloro y la UADE.
Otra opción se ubica sobre la calle Sarandí al 1400. Se trata de un departamento de un ambiente, con una superficie de 24 metros cuadrados, que se alquila por $370.000 mensuales y tiene expensas de $127.000.
La unidad es interna y ofrece un espacio funcional, con un ambiente cómodo, baño completo y buena luminosidad. El edificio cuenta con ascensor, nueve pisos y cuatro departamentos por nivel. Además, tiene una antigüedad cercana a los 50 años.
En tercer lugar aparece un monoambiente más amplio, ubicado sobre la calle Venezuela al 2900. Tiene un valor de alquiler de $400.000 mensuales, con expensas cercanas a los $200.000.
La unidad cuenta con unos 27 metros cuadrados totales, un ambiente divisible que permite aprovechar mejor el espacio, cocina integrada, baño completo y balcón al frente. Además, el edificio es relativamente moderno y se encuentra en buen estado general.
Entre sus puntos fuertes, se destaca la ubicación, con cercanía a la estación Venezuela de la línea H, centros de salud y múltiples opciones de transporte público, lo que facilita la movilidad diaria.