Alquileres desde $320.000 en un barrio céntrico de CABA, con perfil "multicultural" y buena conectividad

Si hablamos de barrios atractivos para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires, hay uno que se destaca por su ubicación céntrica, su excelente conexión con otras zonas y su atractivo perfil multicultural. ¿Lo mejor? Ofrece departamentos desde $320.000 mensuales.

Se trata de San Cristóbal, ubicado en la comuna 3 de CABA junto a Balvanera, y que combina casas bajas antiguas con nuevos desarrollos inmobiliarios. Se destaca, además, por su identidad histórica, la limitada presencia de espacios verdes y una oferta que mezcla comercios tradicionales con propuestas gastronómicas más modernas.

Respecto a su ubicación estratégica, cuenta con acceso directo a la Autopista 25 de Mayo, y está atravesado por avenidas clave como Entre Ríos, San Juan, Independencia y Jujuy; además, tiene varias estaciones de las líneas E y H del subte y una amplia oferta de colectivos.

A continuación, te acercamos algunas opciones de alquiler que se destacan por su relación precio-calidad en este barrio porteño, ideal si estás buscando departamento o querés tener un panorama más claro del mercado.

Alquileres baratos en San Cristóbal: departamentos desde $320.000

La primera opción está ubicada en la calle Carlos Calvo al 1800. Se trata de un monoambiente al contrafrente, con buena entrada de luz natural, disponible por $320.000 mensuales, con expensas cercanas a los $140.000.

Monoambiente al contrafrente, muy luminoso, con balcón francés, vista abierta y baño completo.

El departamento cuenta con balcón francés, vista abierta y baño completo. Además, tiene una ubicación conveniente, a pocos metros de la avenida Entre Ríos y a dos cuadras de la avenida San Juan, con acceso a la línea E de subte. También se encuentra cerca de distintas instituciones educativas y de salud, como la UBA (Sociales), la Fundación Favaloro y la UADE.

El departamento se encuentra en una zona con ubicación estratégica, con rápido acceso a avenidas principales, subte y múltiples líneas de colectivo (Google Street View).

Otra opción se ubica sobre la calle Sarandí al 1400. Se trata de un departamento de un ambiente, con una superficie de 24 metros cuadrados, que se alquila por $370.000 mensuales y tiene expensas de $127.000.

Departamento de un ambiente en San Cristóbal, funcional y luminosa, con baño completo.

La unidad es interna y ofrece un espacio funcional, con un ambiente cómodo, baño completo y buena luminosidad. El edificio cuenta con ascensor, nueve pisos y cuatro departamentos por nivel. Además, tiene una antigüedad cercana a los 50 años.

Alquiler barato en un entorno bien conectado de CABA, con acceso a transporte público y servicios (Google Street View).

En tercer lugar aparece un monoambiente más amplio, ubicado sobre la calle Venezuela al 2900. Tiene un valor de alquiler de $400.000 mensuales, con expensas cercanas a los $200.000.

La unidad cuenta con unos 27 metros cuadrados totales, un ambiente divisible que permite aprovechar mejor el espacio, cocina integrada, baño completo y balcón al frente. Además, el edificio es relativamente moderno y se encuentra en buen estado general.

Monoambiente de 27 metros cuadrados, divisible y luminoso, con cocina integrada, baño completo y balcón al frente en San Cristóbal.

Entre sus puntos fuertes, se destaca la ubicación, con cercanía a la estación Venezuela de la línea H, centros de salud y múltiples opciones de transporte público, lo que facilita la movilidad diaria.