Alquileres desde $380.000 en un barrio de CABA céntrico, residencial y con calles tranquilas

Aunque buscar alquileres hoy no es fácil, todavía hay barrios porteños que siguen dando pelea. En uno de ellos se consiguen departamentos desde $380.000, en una zona residencial, de calles tranquilas, donde conviven edificios modernos con casas más antiguas.

Se trata de Villa Crespo, ubicado en la comuna 15 de CABA y con cercanía a Palermo, Almagro y Caballito. Se destaca por combinar su identidad tradicional con una escena gastronómica y cultural en crecimiento, que lo convirtió en un punto cada vez más elegido.

Tiene una fuerte raíz vinculada a la inmigración, la actividad textil y el tango, y aún conserva espacios culturales y milongas que sostienen ese legado. Con los años sumó más propuestas comerciales y gastronómicas, sin dejar de lado su ritmo apacible.

Su arteria principal es la avenida Corrientes, atravesada por la Línea B del subte -con paradas como Malabia y Ángel Gallardo-, lo que asegura una conexión ágil con el centro y distintos puntos de la ciudad.

Alquileres baratos en Villa Crespo: tres opciones desde $380.000 por mes





En la zona hay una oferta variada, con unidades de mayor categoría y otras más accesibles. Entre estas últimas predominan los monoambientes, que, pese a sus dimensiones, resultan una alternativa cómoda para quienes buscan cuidar el bolsillo.

A continuación, un repaso por algunas de las opciones más económicas y destacadas, ya sea para quienes piensan en independizarse por primera vez o simplemente buscan un cambio.

En primer lugar, aparece un departamento de un ambiente por $380.000 mensuales, con expensas de $85.000. Se encuentra en Camargo al 1000, en un quinto piso, y se destaca por su buena luminosidad, cocina independiente y baño completo.

Monoambiente en alquiler por $380.000 más expensas en Villa Crespo.

Está a una cuadra de la avenida Juan B. Justo, con acceso directo al Metrobús, y a pocas cuadras de la avenida Corrientes y la línea B del subte, en un sector con muy buena conectividad y servicios cercanos.

El monoambiente está a una cuadra de la avenida Juan B. Justo, con acceso directo al Metrobús (Google Street View).

Otra alternativa se ubica en Rojas al 1400, con un valor de $410.000 mensuales y expensas de $150.000. Se trata de un monoambiente de 30 metros cuadrados cubiertos, bien ubicado y con una disposición funcional.

Monoambiente en alquiler en CABA por $410.000 por mes más expensas.

Cuenta con buen espacio, cocina separada y ventilada, y baño completo. Además, está a pocas cuadras de la avenida Juan B. Justo y cerca de varios centros de salud, como el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand y el Hospital Italiano.

El departamento está cerca de varios centros de salud y a pocas cuadras de una avenida muy importante de Villa Crespo (Google Street View).

Por último, aparece una tercera alternativa por $450.000 mensuales, con expensas de $70.000. Está ubicada en Castillo al 1100 y, al igual que la anterior, se trata de un monoambiente de 30 metros cuadrados.

Monoambiente espacio y reconfortante en alquiler por $450.000 mensuales.

Se encuentra a metros de la avenida Juan B. Justo -con acceso al Metrobús- y de la avenida Córdoba, en un entorno con buen movimiento comercial y cercanía a Palermo. La unidad está en muy buen estado, es luminosa, cuenta con baño completo y cocina con termotanque eléctrico, dentro de un edificio cuidado.