Alquileres desde $380.000 en un barrio de CABA céntrico, residencial y con calles tranquilas
Se trata de una zona de la Ciudad de Buenos Aires que combina tranquilidad residencial, buena conectividad y opciones accesibles dentro del mercado actual, sin resignar comodidad.
Aunque buscar alquileres hoy no es fácil, todavía hay barrios porteños que siguen dando pelea. En uno de ellos se consiguen departamentos desde $380.000, en una zona residencial, de calles tranquilas, donde conviven edificios modernos con casas más antiguas.
Se trata de Villa Crespo, ubicado en la comuna 15 de CABA y con cercanía a Palermo, Almagro y Caballito. Se destaca por combinar su identidad tradicional con una escena gastronómica y cultural en crecimiento, que lo convirtió en un punto cada vez más elegido.
Tiene una fuerte raíz vinculada a la inmigración, la actividad textil y el tango, y aún conserva espacios culturales y milongas que sostienen ese legado. Con los años sumó más propuestas comerciales y gastronómicas, sin dejar de lado su ritmo apacible.
Su arteria principal es la avenida Corrientes, atravesada por la Línea B del subte -con paradas como Malabia y Ángel Gallardo-, lo que asegura una conexión ágil con el centro y distintos puntos de la ciudad.
Alquileres baratos en Villa Crespo: tres opciones desde $380.000 por mes
En la zona hay una oferta variada, con unidades de mayor categoría y otras más accesibles. Entre estas últimas predominan los monoambientes, que, pese a sus dimensiones, resultan una alternativa cómoda para quienes buscan cuidar el bolsillo.
A continuación, un repaso por algunas de las opciones más económicas y destacadas, ya sea para quienes piensan en independizarse por primera vez o simplemente buscan un cambio.
En primer lugar, aparece un departamento de un ambiente por $380.000 mensuales, con expensas de $85.000. Se encuentra en Camargo al 1000, en un quinto piso, y se destaca por su buena luminosidad, cocina independiente y baño completo.
Está a una cuadra de la avenida Juan B. Justo, con acceso directo al Metrobús, y a pocas cuadras de la avenida Corrientes y la línea B del subte, en un sector con muy buena conectividad y servicios cercanos.
Otra alternativa se ubica en Rojas al 1400, con un valor de $410.000 mensuales y expensas de $150.000. Se trata de un monoambiente de 30 metros cuadrados cubiertos, bien ubicado y con una disposición funcional.
Cuenta con buen espacio, cocina separada y ventilada, y baño completo. Además, está a pocas cuadras de la avenida Juan B. Justo y cerca de varios centros de salud, como el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand y el Hospital Italiano.
Por último, aparece una tercera alternativa por $450.000 mensuales, con expensas de $70.000. Está ubicada en Castillo al 1100 y, al igual que la anterior, se trata de un monoambiente de 30 metros cuadrados.
Se encuentra a metros de la avenida Juan B. Justo -con acceso al Metrobús- y de la avenida Córdoba, en un entorno con buen movimiento comercial y cercanía a Palermo. La unidad está en muy buen estado, es luminosa, cuenta con baño completo y cocina con termotanque eléctrico, dentro de un edificio cuidado.