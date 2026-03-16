Alquileres "baratos" en CABA: departamentos de dos ambientes a menos de $550.000 en uno de los barrios más económicos

El precio de los alquileres sigue subiendo y, cada día que pasa, encontrar un buen lugar para mudarse parece ser una de las tareas más complejas. Sin embargo, algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires se destacan por sus precios accesibles.

La búsqueda no se queda solamente en el valor de los inmuebles, sino que se tienen en cuenta otros factores como la cercanía con los medios de transporte o su ubicación, teniendo en cuenta las avenidas importantes y la facilidad para acceder desde ahí a otros puntos de CABA.

Un informe especializado ubicó al barrio porteño de Floresta como uno de los que ofrecen opciones más económicas para alquilar departamentos de uno o dos ambientes, por lo que esta zona gana terreno entre los inquilinos.

Departamentos baratos en Floresta

Una de las opciones disponibles es un departamento ubicado en Ensenada 127, entre Coronel Falcón y Rafaela, a una cuadra de Avenida Rivadavia, a dos cuadras de Avenida Juan B. Justo, a tres cuadras de la estación Floresta de la línea de trenes Sarmiento y a 8 cuadras de la estación San Pedrito, perteneciente a la línea A de subte.

Así es el departamento de la calle Ensenada en Floresta.

Se trata de un ambiente de dos ambientes, que cuenta con un comedor amplio, balcón francés, una cocina equipada y un dormitorio con pisos de parquet y placard. El precio del alquiler es de $480.000 y se suman $117.000 en concepto de expensas.

Otra de las alternativas es un departamento en Lascano al 3700, entre Emilio Lamarca y San Nicolás, a dos cuadras de la Avenida Álvarez Jonte y a 13 cuadras de la Avenida Juan B. Justo.

El departamento muy luminoso de dos ambientes en Floresta.

Este inmueble cuenta con 43 metros cuadrados cubiertos, un espacio principal amplio, un dormitorio y una cocina separada. El precio del alquiler es de $500.000 y se suman 75 mil pesos de expensas.

La tercera opción es un departamento de dos ambientes situado en Avenida Segurola 160, entre Bacay y General Venancio Flores, a metros de la Avenida Rivadavia y de la estación de trenes Floresta de la línea de Sarmiento.

Así es el departamento de Avenida Segurola.

La superficie es de 43 metros cuadrados y cuenta con un amplio living-comedor, una cocina separada con calefón y cocina a gas, y una habitación principal con placard. El precio del alquiler es de $550.000 y se suman 85 "lucas" de expensas.



