Alquileres en CABA: precios por barrios y cuáles son los más baratos

La situación que afrontan los inquilinos es crítica debido a los aumentos en alquileres y expensas, que se suman a las dificultades para acceder a una vivienda; sin embargo, algunos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantienen precios muy competitivos.

Durante el mes de agosto, el costo de los alquileres aumentó un 1,5% y, en lo que va del 2026, el incremento total fue del 19,2%; estos indicios lo ubican por debajo de la inflación mensual que fue del 1,7%, y de la anual, que ronda el 21,5%.

El barrio de Puerto Madero es el más caro para alquilar y el de Lugano el más barato.

Los valores establecidos varían según el tipo de unidad y la zona geográfica; pero en promedio, acceder a un monoambiente ronda los $771.871 mensuales, el precio de un dos ambientes alcanza los $886.527 y los tres ambientes rondan el $1.196.413.

Cuáles son los barrios porteños más baratos para conseguir un lugar para vivir

El barrio de Lugano, ubicado al sur de la Ciudad, es el que cuenta con precios más accesibles para las personas que deseen mudarse, con promedios que rondan los $654.776 por mes.

Dentro de los barrios que se pueden considerar como económicos aparece Nueva Pompeya, que tiene viviendas que se pueden alquilar por un precio promedio de $700.324, mientras que el que cierra el podio es Parque Avellaneda con $720.780.

Los barrios más caros para alquilar

Un informe especializado estableció que el barrio de Puerto Madero es el que lidera en precios, con alquileres que rondan un promedio de $1.252.366 por mes según las estadísticas, un 91% más caro que el barrio más barato de CABA.

El segundo barrio más caro es Núñez, cuyo precio de alquiler promedio es de $995.838 mensuales, lo que establece una diferencia de aproximadamente 250 mil pesos entre un barrio y el otro. Mientras que Palermo ofrece viviendas que promedian los $990.748.

Por otra parte, el barrio que tuvo un incremento interanual más alto dentro de la Ciudad es Villa Luro, con un aumento del 38%, seguido por Parque Patricios, que aumentó un 36,3% entre 2025 y 2026, y Parque Chacabuco, con un alza del 35,5%.



