Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano 2026: todos los detalles de su reingreso

El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano promete sacudir por completo la dinámica del juego en una instancia clave y abre la puerta al debate, ya que sería su segundo reingreso.

De acuerdo a lo revelado en El Run Run del Espectáculo, este movimiento respondería a una estrategia concreta de la producción porque objetivo sería reforzar el interés del público en un momento donde los números de audiencia no terminan de acompañar.

En ese sentido, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, conductores del programa en Crónica TV, hablaron de un verdadero "operativo salvataje" del fomoso reality de TELEFE.

Por otro lado, desde El Run Run trascendió que le habrían ofrecido a la actriz una suma diaria cercana a 1.800.000 pesos, cifra que generó polémica al compararse con el ingreso promedio en Argentina.

Más allá de lo económico, también destacaron el valor simbólico de su regreso. Con una amplia trayectoria en televisión, Andrea del Boca aportaría una mirada más humana al formato, mostrando su día a día en un entorno completamente distinto.

Pecoraro incluso afirmó que esta exposición la sacó del "ostracismo", devolviéndola al centro de la escena mediática y acercándola a nuevas generaciones que no la vieron actuar.

Consultada sobre la posibilidad de regresar, Andrea del Boca no cerró la puerta. "Todo puede ser", respondió ante la consulta que le realizaron en el programa.

Por su parte, el conductor Santiago del Moro explicó cómo encuadra su situación dentro del reglamento: "Se retiró por un problema de salud, por un accidente. Por lo tanto, está habilitada para volver en el repechaje. Si ella quiere candidatearse, puede volver".

Con este panorama, su regreso, anticipado por El Run Run del Espectáculo, no solo genera expectativa, sino que podría modificar el rumbo del juego en una etapa decisiva.