ANMAT prohibió dos suplementos vitamínicos y una crema para problemas óseos por irregularidades

Por medio de la Resolución 6457/2026, publicada en el Boletín Oficial, es que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), prohibió el uso, comercialización y distribución en el territorio de dos suplementos vitamínicos y una crema utilizada para problemas óseos y musculares que no cumplían con los requisitos sanitarios.

Todo se inició cuando el ente de control estatal recibió dos denuncias por la venta de los productos "Súper calcio cubano" y "Suplemento nutritivo 0.44", que eran ofrecidos en un local comercial de la zona oeste aunque no presentaban la inscripción obligatoria ante la ANMAT.

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En el caso del "Súper calcio" se presentaba como una vitamina utilizada para calcificar los huesos y reforzada con cartílago de tiburón, que era elaborada "a base de las mejores plantas, raíces y frutas cubanas de grandes propiedades curativas". Entre otros componentes, el profesional responsable, identificado como Fidel Muros, aseguraba que contenía vitamina E, calcio, magnesio, zinc, hierro y fósforo.

Según la etiqueta del producto (no cumplía con las reglamentaciones del organismo), su uso estaba indicado para niños y adultos como "fortalecedor de huesos, fortalecedor de dientes, artritis, artrosis, lumbago, osteoporosis, reumatismo, caída de cabello, agotamiento físico, párkinson y dolores musculares".

Otro producto prohibido por la ANMAT

En tanto, el "Suplemento nutritivo 0.44" de la marca Lucover Productos Naturales, se adjudicaba componentes como calcio, zinc, magnesio y vitaminas E, C, D y B12, y era recomendado para tratamientos de gota, reumatismo, decaimiento general; rotura de huesos, lumbago, artritis, reumatismo, parálisis facial, calambres, empañamiento de la vista, caída de cabello, mareos, dolor de huesos, hinchazón, regenera los tejidos, vejez prematura y dolor de cabeza. Este producto era distribuido por la empresa L.i.p. & Hnos SA., con dirección fijada en Lima, Perú.

Por otro lado, en la disposición del organismo también se incluyó la prohibición de un "Ungüento de árnica + coca" que se vendía en la vía pública en una estación de tren de Quilmes. El rótulo se promocionaba como una crema de industria uruguaya que contenía aceite de cannabidiol (CBD), utilizado como alternativa terapéutica para aliviar el dolor, la ansiedad y el insomnio, entre otras condiciones.

Sin inscripción en la ANMAT

"Se trata de productos de los que se desconocen sus condiciones de fabricación y composición real, elaborados por un establecimiento que no se encuentra habilitado por la autoridad sanitaria y son dispensados fuera de un establecimiento habilitado a tal fin, por lo que revisten riesgo para la salud de los potenciales pacientes", expresó ANMAT.

Con firma del titular del organismo, Luis Eduardo Fontana, reiteraron la prohibición de comercialización en Argentina, y aclararon que los productos no se encuentran inscriptos ante la ANMAT ni se identificó un establecimiento responsable habilitado por la administración en el país.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.



