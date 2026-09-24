ANMAT prohibió productos para bajar de peso por ser peligrosos para la salud

A través de la Resolución N° 6140/2026 publicada en el Boletín Oficial, es que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, uso, publicación y distribución en el país de una serie de productos para bajar de peso por considerarlos peligrosos para la utilización humana.

La medida alcanzó a todos los lotes, tamaños y presentaciones hasta que esos productos obtengan la autorización del organismo sanitario, ya que en la investigación del ente de control estatal se descubrió que contenían retatrutide o retatrutida.

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"Prohíbese el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes, tamaños y presentaciones de cualquier producto para administración en humanos que declare contener como ingrediente ‘retatrutide' o ‘retatrutida' hasta tanto se encuentren autorizados por esta ANMAT", establecieron.

Según los fundamentos, hasta el momento, no hay especialidades medicinales autorizadas ni comercializadas en el país que contengan retatrutida. Asimismo, informaron que se trata de una sustancia que continúa en fase de investigación clínica por sus potenciales efectos en personas con diabetes tipo 2 y problemas de control de la glucemia.

Denuncia que activó la investigación

En tanto, la prohibición surgió después de una denuncia recibida por correo electrónico en la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la ANMAT. En esa presentación, se alertaba sobre dos sitios web que ofrecían, entre otros artículos, productos que declaraban contener ese ingrediente.

Tras señalar que esos productos no cuentan con registros que permitan verificar su elaboración legítima ni su fiscalización conforme a la normativa vigente, el organismo resolvió impedir su circulación en todo el territorio nacional y en canales de comercio electrónico.

Alerta en otros países

Entre los argumentos esbozados, las autoridades indicaron que sus pares regulatorios de Brasil y Paraguay habían difundido alertas por productos que incluían retatrutida. A partir de esos antecedentes y de la detección de ofertas en línea, el área de fiscalización recomendó publicar una advertencia dirigida a la población.

Por eso, la ANMAT promovió una ampliación de denuncia ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora Nº 2, en una causa identificada como "denuncia A.N.M.A.T. - GM distribuidor". La presentación fue formalizada mediante la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina.

Por otro lado, sostuvieron que la medida busca proteger a potenciales compradores y usuarios frente a productos sin autorización sanitaria, y también precisaron que la restricción no alcanza a investigaciones clínicas que cuenten con autorización expresa del organismo.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.



