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Martes, 29 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ATENCIÓN

ANMAT prohibió todos los artículos de limpieza de una marca por importantes irregularidades

La ANMAT realizó una investigación a raíz de una denuncia y determinó que los productos se comercializaban sin los registros correspondientes a través de redes sociales y plataformas digitales.

Gabriel Arias
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Por medio de la Resolución 6173/2026, publicada en el Boletín Oficial de este martes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y venta en el territorio de los productos de limpieza de una marca (B&T Química) por irregularidades administrativas.

El ente de control recibió una denuncia sobre la comercialización de elementos de la marca sin registro, con lo cual comenzó una investigación y encontró que comercializaba por medio de redes sociales y plataformas digitales desinfectantes, limpiadores y aromatizantes.

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Luego, verificó que los productos no estaban inscriptos ante el organismo y no se identificó un establecimiento responsables habilitado.

Por eso, el organismo resolvió: "En consecuencia, a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos se toman medidas precautorias".

Resolución de la ANMAT

En tanto, el ente explicó que la prohibición sobre los productos se tomó en relación a que carecen de registros, que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización de acuerdo a la normativa aplicable y de instrucción de un sumario sanitario. 

"Desde el punto de vista procedimental las medidas sugeridas por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud resultan conforme a derecho como así también razonables y proporcionadas de acuerdo a la naturaleza del hecho relevado", agregó.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT?


En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.


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