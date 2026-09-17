ANMAT prohibió un equipo médico para tratamientos estéticos por considerarlo peligroso para la salud

Por medio de la Resolución 5829/2026 publicada en el Boletín Oficial, es que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en el territorio de equipos de alta frecuencia utilizados para tratamientos estéticos de la marca Texel.

La decisión del ente de control estatal se adoptó tras detectarse la circulación de un dispositivo médico de estética, que no contaba con la correspondiente autorización sanitaria. Según informó el organismo, la utilización de este aparato representa un riesgo para la salud pública.

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La actuación administrativa se inició tras un oficio judicial recibido por la Administración Nacional. Dichas actuaciones estuvieron vinculadas con una serie de equipos de estética que fueron incautados durante un procedimiento de allanamiento.

El producto alcanzado por la medida está identificado formalmente como "Alta frecuencia. TEXEL Modelo AF, www.texel.com.ar, N° Serie: 04491-823, 220 hz, 50/60 hz, Pol 50 Vatios Tipo B". Se trata de un aparato de alta frecuencia destinado a tratamientos de estética.

Justificación de la prohibición de ANMAT





Las autoridades sanitarias advirtieron que la unidad incautada carece de las certificaciones requeridas para ser utilizada. En ese sentido, desde la institución señalaron que se trata de un equipo cuya "calidad, seguridad y aptitud" no pueden ser acreditadas.

Asimismo, se indicó que se desconoce la condición del equipo y su estado de conservación. Al no estar garantizados esos estándares de seguridad, la utilización del producto en centros o gabinetes estéticos implica un potencial peligro para la salud.

Prohibición del producto

Por otra parte, el organismo fiscalizador recordó el marco normativo exigido para la venta y aplicación de tecnología médica en el país. Al respecto, la entidad remarcó que "los productos médicos deben contar con la correspondiente autorización sanitaria para su comercialización y utilización en el territorio nacional".

Por este motivo, la prohibición de uso, comercialización y distribución rige para todas las series del equipo identificado como Texel Modelo AF, N° de Serie 04491-823 en todo el país.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.



