ANMAT prohibió un medicamento en crema para la piel por considerarlo peligroso

Por medio de la Disposición 5970/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta en el territorio de un medicamento para la piel que no contaba con registros ante el organismo y puede ser perjudicial para la salud.

La investigación comenzó tras la consulta de un consumidor, en la que se detectó que en una plataforma de comercio electrónico se vendía un medicamento en crema para tratar "verrugas, condilomas acuminado (infección producidas por papiloma humano -PVH-)" y también "cicatrices viriliformes".

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En el envase de este producto, una solución tópica con indicaciones terapéuticas, además se destacaba que trataba la queratosis, tejido hiperplásico y que realizaba procedimientos de peeling sobre en pieles con acné.

De acuerdo a la norma, se constató que estos productos no estaban registrados como medicamentos ante la ANMAT y se informó que pertenecen a la marca Caflab y Caflab Applied Science.

Por este motivo, a fin de resguardar a los usuarios de estos productos de los que no se pueden garantizar sus condiciones de elaboración, su seguridad, eficacia y calidad, el organismo prohibió su venta en el país y plataformas de comercio electrónico hasta tanto regularicen su situación y obtengan autorización sanitaria.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.



