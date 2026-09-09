ANMAT prohibió un raticida no autorizado: ¿De qué marca?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad en el país de un raticida tras detectar que el producto se ofrecía al público pese a no contar con registros sanitarios vigentes.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 5707/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanzó a todas las presentaciones del producto.

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Según los argumentos de la normativa, las actuaciones se iniciaron a partir de una consulta recibida por el organismo sobre la legitimidad del raticida identificado como "SUPERCygonazo. Rodenticida Dosis Única", elaborado por la firma Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L.

Durante las verificaciones realizadas, el ente comprobó que el producto ya no contaba con inscripción vigente. En esa dirección, el organismo recordó que la empresa estaba habilitada como establecimiento elaborador de productos domisanitarios y que el raticida había estado registrado oportunamente.

Decisión de la ANMAT

Sin embargo, la disposición señala que mediante la Disposición 6153/2025 se dio de baja la habilitación de la firma porque no solicitó la reinscripción correspondiente ante el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios. Como consecuencia, quedaron sin efecto los registros de los productos asociados a la empresa.

La ANMAT informó que, tras comprobar que el raticida seguía en circulación, notificó a la firma sobre la presunta comercialización del producto sin registro, pero no obtuvo respuesta. Indicó que la comunicación enviada por correo tampoco pudo ser entregada porque la empresa no funcionaba en el domicilio informado, y la notificación regresó con la observación de que el destinatario se había mudado.

Sin registro en la provincia

Por otra parte, la ANMAT consultó a la autoridad sanitaria bonaerense sobre la situación registral del producto, y la respuesta fue que "no se encontraba registro" del raticida en esa jurisdicción. Ante esto, el ente sostuvo que "tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados".

Por ese motivo, se recomendó "prohibir la elaboración, uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica" del raticida SUPERCygonazo, así como también "prohibir la publicidad" del producto hasta tanto se encuentre debidamente regularizado.

La medida se adoptó "a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura", y remarcó que no fue posible acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.



