ANMAT prohibió un desinfectante y equipos médicos: de qué marcas y cuál fue el motivo

A través de la publicación en el Boletín Oficial, es que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta en el territorio nacional de una marca de un desinfectante y equipos médicos por presentar diversas irregularidades.

La medida se dio a conocer a través de la disposición 5737/2026 del Boletín Oficial, donde tras una investigación del ente de control estatal se detalló que se detectó la venta de un producto desinfectante de superficies, que no exhibía datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso.

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También se indicó que este producto de la marca Clean On, "habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo".

Por este motivo, "a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos ante esta ANMAT, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia" se resolvió prohibir su venta en todo el país y en sitios de comercio electrónico.

Otra prohibición de la ANMAT





Por otra parte, en la Resolución 5722/2026, se prohibieron una serie de equipamientos médicos:

ecógrafo Doppler color portátil Mindray (modelo MX7, serie HQ1-35004155)

transductor cardiológico Mindray (modelo P4-2s, serie HP8N27073115)

transductor lineal Mindray (modelo L13-3Ns, serie KJ6T27009710).





Según se indicó, estos productos fueron robados el 15 de julio del interior de un auto que estaba estacionado en el partido bonaerense de Quilmes, y de acuerdo con la denuncia policial, el vehículo era de un empleado de la firma titular del registro, quien había finalizado su jornada laboral en el Sanatorio Urquiza.

El equipo robado estaba registrado ante el organismo estatal bajo la titularidad de Digimed S.A. y estaba clasificado como un producto médico de riesgo II. La medida fue adoptada debido a que se desconoce el estado de conservación y la situación actual de las unidades, lo que impide acreditar su legítima fiscalización.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?



En el desarrollo de sus funciones, ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.



