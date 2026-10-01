ANMAT prohibió una serie de productos médicos por irregularidades y ser peligrosos para la salud

Por medio de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso y comercialización de una punta de Shaver y productos médicos por presentar irregularidades que son perjudiciales para la salud.

Tras las respectivas investigaciones, el organismo de control ordenó el retiro de unidades del mercado e inició actuaciones por presuntas irregularidades en el almacenamiento, trazabilidad e ingreso de insumos al país.

Producto prohibido por la ANMAT





La primera disposición (6285/2026) prohíbe el uso, distribución y comercialización en el país de una punta de Shaver identificada como "Smith&Nephew". Se trata de un instrumento usado en procedimientos artroscópicos, como intervenciones sobre articulaciones.

El dispositivo fue encontrado durante una fiscalización a Promedik S.R.L., una firma con habilitación como ortopedia, ubicada en Yrigoyen al 1900, de la ciudad de Corrientes. Según la resolución, se lo detectó dentro de uno de los tres depósitos del establecimiento, junto con otros productos y sin una identificación particular.

Sin documentación





La unidad no tenía información sobre un importador responsable en la Argentina ni datos de registro sanitario. Ante la consulta de los fiscalizadores, el inspeccionado indicó que adquirió el producto por Mercado Libre y no contaba con la documentación que respaldara su procedencia.

Tras la inspección, el insumo fue inhibido de manera preventiva. El organismo consultó además a Valmi S.R.L., titular del registro sanitario que incluye las puntas de devastado artroscópico de la marca Smith&Nephew.

La punta de Shaver se utiliza para artroscopias (imagen ilustrativa).

El representante de la compañía dijo que el producto era original, pero señaló que Valmi no había importado unidades correspondientes al lote 51054817, y por eso, la ANMAT concluyó que el dispositivo ingresó sin las autorizaciones exigidas y advirtió que se desconocían sus condiciones de almacenamiento, funcionamiento y seguridad.

Más prohibiciones del ente





En la segunda resolución, el organismo ordenó el retiro del mercado de productos vinculados a Biosimil e inició actuaciones por presuntas irregularidades en el almacenamiento, trazabilidad e ingreso de insumos al país.

El expediente se inició tras una denuncia que alertaba que la firma tenía cerrado su depósito habilitado y desviaba la mercadería a una oficina ubicada en Nicaragua al 5900, en CABA. Cuando los inspectores de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud investigaron el domicilio, encontraron oficinas administrativas y dos ambientes en los que se almacenaban productos de uso médico.

La farmacéutica y directora técnica propuesta para reemplazar al responsable saliente, informó que el domicilio de la calle Nicaragua no tenía habilitación sanitaria. Explicó que la empresa había trasladado transitoriamente el stock desde su sede habilitada de la avenida Santa Fe, donde se realizaban obras de ampliación y reorganización interna.

Procedimiento en el lugar

La firma tenía un certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente hasta el 15 de noviembre de 2027. Sin embargo, ANMAT indicó que las modificaciones en el establecimiento habilitado no habían sido notificadas y que las actividades vinculadas a los productos médicos se habrían efectuado desde una sede sin autorización.

Durante el procedimiento, los inspectores hallaron 30 unidades de un dispositivo médico de aspiración de VR Medical, otras 19 unidades de una variante del mismo producto, insumos Simex para drenaje de heridas y 14 implantes Medicon.

Los implantes no tenían información sobre el importador responsable ni datos de registro sanitario. La farmacéutica afirmó que pertenecían a un socio de Biosimil, que no formaban parte del inventario de la firma y no contaban con documentación sobre su procedencia.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.