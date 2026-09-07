ANSES activa el calendario de septiembre: qué jubilados y pensionados son los primeros en cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha el calendario de pagos de septiembre y los primeros jubilados y pensionados ya tienen fecha de cobro. Los haberes llegan con un aumento del 2,11% y, en algunos casos, también con el bono extraordinario.

El cronograma mantiene el orden habitual según la terminación del DNI de cada titular. Los primeros en cobrar son quienes tienen documentos terminados en 0 y, a partir de ahí, los pagos avanzan escalonadamente.

Con la actualización, que se calcula a partir de la inflación de julio informada por el INDEC, el haber mínimo pasa a $428.633,20. A ese monto puede sumarse el bono, que se paga de manera completa a algunos beneficiarios y de forma proporcional a otros.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de la ANSES en septiembre

Como se explicó, los primeros en cobrar son los jubilados y pensionados cuyos DNI terminan en 0. Para este grupo, la fecha de pago es el martes 8 de septiembre. Después, el cronograma continúa de acuerdo con el último número del documento.

El mismo esquema se aplica para quienes reciben el haber mínimo, además de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo. Estas son las fechas previstas:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Una vez que finalicen estos pagos, la ANSES continuará con el cronograma correspondiente a los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo.

La ANSES activa el calendario para jubilados de la mínima, que llega con aumento y bono extraordinario (Imagen ilustrativa).

Calendario de pagos para jubilados con haberes que superan la mínima

DNI terminado en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminado en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminado en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminado en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminado en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre

Las jubilaciones y pensiones de la ANSES reciben en septiembre un aumento del 2,11%. Con esta actualización, el haber mínimo queda en $428.633,20. Quienes además accedan al bono extraordinario completo de $70.000 cobrarán un total de $498.633,20.

El refuerzo también alcanza a quienes tienen haberes por debajo de ese monto. En esos casos, la ANSES otorga un bono proporcional para completar el límite establecido. Por ejemplo, una persona que cobra $450.000 recibirá un refuerzo de $48.633,20 y llegará a un total de $498.633,20.

Cuáles son los montos de la ANSES con aumento y bono

Los valores de septiembre quedan establecidos de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $342.906,56. Con el bono completo, el total asciende a $412.906,56.

: $342.906,56. Con el bono completo, el total asciende a $412.906,56. Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez : $300.043,24. Con el refuerzo de $70.000, alcanzan $370.043,24.

: $300.043,24. Con el refuerzo de $70.000, alcanzan $370.043,24. Pensión para Madres de 7 hijos : $428.633,20. Con el bono completo, el monto llega a $498.633,20.

: $428.633,20. Con el bono completo, el monto llega a $498.633,20. Jubilación máxima: $2.884.295,54. En este caso, no corresponde el bono extraordinario.

¿Cómo se cobra el bono de la ANSES?

Los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas no necesitan realizar ningún trámite para recibir el refuerzo. La ANSES deposita el dinero de forma automática junto con el haber mensual, tanto en los casos en que corresponde el bono completo como cuando se aplica un monto proporcional.

Para consultar el monto a cobrar, la fecha de pago y los detalles de la liquidación, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la información oficial disponible en el sitio de anses.gob.ar.