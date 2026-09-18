ANSES activa el pago de un bono proporcional para determinados jubilados: ¿Cómo se calcula?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono proporcional para determinados jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del organismo.

El depósito comenzará el martes 22 de septiembre, una vez finalizado el cronograma correspondiente a quienes cobran la jubilación mínima. El último grupo de ese calendario recibirá sus haberes el lunes 21.

Este "extra" de la ANSES está destinado a quienes perciben un haber superior al mínimo, pero no alcanzan el límite mensual establecido por el Gobierno para acceder al monto completo.

¿Cómo se calcula el bono proporcional?

El bono busca que determinados jubilados y pensionados alcancen un ingreso máximo establecido para septiembre. Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo, mientras que quienes tienen un haber superior reciben solo la diferencia para llegar al tope.

Para determinar cuánto corresponde cobrar, la ANSES toma el tope de ingreso establecido para septiembre y le resta el haber mensual que percibe cada beneficiario. La diferencia entre ambos montos es el bono proporcional que se suma a la jubilación o pensión.

Para septiembre 2026, la jubilación mínima es de $428.633,20 y el bono máximo alcanza los $70.000. De esta manera, el tope de ingresos queda fijado en $498.633,20.

Por ejemplo:

Quien cobra $428.633,20 recibe $70.000 de bono y alcanza un total de $498.633,20.

Con un haber de $440.000, el bono es de $58.633,20.

Con un haber de $460.000, corresponde un bono de $38.633,20.

Quien cobra $480.000 recibe $18.633,20.

A partir de $498.633,20, no corresponde el bono.

¿Qué pasa si una persona cobra más de una prestación?

En los casos en que una persona recibe dos prestaciones de la ANSES, como una jubilación y una pensión por viudez, se tienen en cuenta los haberes en conjunto para determinar si corresponde el bono.

Si la suma supera el tope establecido para septiembre, el monto del extra se reduce o directamente no corresponde, según el total percibido.

Desde el martes 22 de septiembre, la ANSES paga un bono proporcional a determinados jubilados y pensionados (Imagen ilustrativa).

A quiénes está destinado el bono





El bono está destinado a distintos grupos de titulares que cobran sus prestaciones a través de la ANSES. Entre ellos se encuentran:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM

¿Hay que hacer un trámite para cobrarlo?

El bono se acredita de manera automática, junto con el haber mensual y en la misma cuenta bancaria donde la persona cobra habitualmente.

El pago se realizará de acuerdo con el calendario de la ANSES establecido según la terminación del DNI: