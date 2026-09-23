El organismo previsional transita la etapa final del calendario de pagos correspondientes a septiembre. Tras completar las acreditaciones para los haberes básicos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó la liquidación para los beneficiarios con ingresos superiores a la mínima, quienes percibirán el bono bajo la modalidad de monto variable.

La medida, implementada a través del Decreto 824/2026, fijó el haber básico en $428.633,20 y dispuso un techo de ingresos de $498.633,20 para la asignación del refuerzo económico.

Cómo se calcula el bono variable en este segundo tramo





A diferencia del haber mínimo que accedió a la suma fija de $70.000, los jubilados y pensionados que cobran por encima de los $428.633,20 perciben un monto proporcional. La ANSES deposita en cada cuenta la diferencia exacta necesaria para alcanzar el tope de $498.633,20.

Bajo este esquema de compensación, la liquidez en mano se desglosa según las siguientes escalas de ingresos:

Haber de $440.000: percibe un bono de $58.633,20 (total en mano: $498.633,20).

Haber de $450.000: percibe un bono de $48.633,20 (total en mano: $498.633,20).

Haber de $470.000: percibe un bono de $28.633,20 (total en mano: $498.633,20).

Haber de $490.000: percibe un bono de $8.633,20 (total en mano: $498.633,20).

Haberes de $498.633,20 o superiores: no quedan alcanzados por la asignación del adicional.

La ANSES activó el segundo bono de septiembre para jubilados.

Cronograma de cobro para lo que resta de septiembre





Las acreditaciones bancarias para este grupo se extenderán hasta el cierre del mes de acuerdo con la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

El cronograma concluirá el lunes 28 de septiembre, completando la totalidad de las planillas antes del inicio del ciclo de acreditaciones de octubre.