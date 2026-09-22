ANSES actualiza la jubilación mínima en octubre: ¿Cuánto se cobra con aumento y bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya prepara los pagos correspondientes a octubre y formalizó los nuevos montos para jubilados y pensionados.

El reajuste previsional será del 1,7%, en línea con la inflación de agosto informada por el INDEC y la fórmula de movilidad vigente.

En paralelo, los jubilados de menores ingresos continuarán a la espera de la confirmación normativa del bono de $70.000, que en septiembre se abonó junto con los haberes.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en octubre con el aumento y el bono?





El dato de la inflación difundido por el INDEC marcó un porcentaje de 1,7%. Dado que la ANSES utiliza el índice mensual con un sistema de dos decimales para trasladarlo a los haberes, el aumento estimado para octubre sería del 1,66%, aunque todavía debe ser confirmado oficialmente.

Con esa estimación, la jubilación mínima, que actualmente se encuentra fijada en $428.633,20, pasaría a ser de $435.748,51.

En caso de que la ANSES oficialice el bono de refuerzo, este grupo accederá a los $70.000 adicionales, que se pagan en conjunto con el haber básico. Con este extra, el haber mínimo ascendería a un total de $505.748,51.

El bono se acredita junto con el haber y está destinado a los beneficiarios que se encuentran dentro de los niveles de ingresos alcanzados por la medida.

Además, quienes superan la jubilación mínima pueden recibir un bono proporcional, calculado según su haber, hasta alcanzar el tope establecido.

Se estima que el aumento de octubre para las jubilaciones y pensiones ronde el 1,66%.

¿Cuánto cobrarán los demás jubilados y pensionados en octubre?





La actualización también modifica los montos correspondientes a otras prestaciones previsionales que dependen del haber mínimo.

Los valores establecidos para octubre son:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : cobrarían un básico de $348.598. Con el bono el monto ascendería a unos $418.598.

: cobrarían un básico de $348.598. Con el bono el monto ascendería a unos $418.598. Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez) : alcanzarían un monto básico de $305.023, y unos $375.023 netos con el bono integrado.

: alcanzarían un monto básico de $305.023, y unos $375.023 netos con el bono integrado. PNC Madres de 7 hijos : cobrarán el equivalente a la jubilación mínima completa.

: cobrarán el equivalente a la jubilación mínima completa. Jubilación máxima: cobrarían un haber de $2.932.174,85.

Calendario de pagos para jubilados: ¿Cuándo cobran en octubre?





La ANSES también oficializó las fechas de acreditación correspondientes al décimo mes del año. Los pagos se organizan según la terminación del DNI.

Para quienes perciben haberes que no superan la mínima, las fechas son:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre .

jueves . DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre .

viernes . DNI terminado en 2: martes 13 de octubre .

martes . DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre .

miércoles . DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre .

jueves . DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre .

viernes . DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre .

lunes . DNI terminado en 7: martes 20 de octubre .

martes . DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre .

miércoles . DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.





Para quienes cobran haberes superiores a la mínima, el cronograma será: