ANSES actualizó los montos de la AUH y Asignaciones Familiares: cuánto se cobra en octubre y cuáles son los nuevos límites

Los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares tendrán una actualización en octubre, basada en la inflación de agosto pasado. Además, se renovarán los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder a estas prestaciones.

Los nuevos montos que pagará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) alcanzarán a distintos grupos de beneficiarios, con montos que dependerán de cada prestación y situación particular.

A partir del 1,66% de aumento, la AUH pasará a ser de $156.588, mientras que en las zonas diferenciales llegará a $203.565.

La actualización también impactará en jubilaciones, pensiones y otras asignaciones que paga el organismo.

Cuánto cobran los titulares de la AUH en octubre

En octubre, la Asignación Universal por Hijo tendrá un valor general de $156.588. El mismo importe corresponderá a la Asignación por Embarazo.

Para la AUH por hijo con discapacidad, el monto ascenderá a $509.863.

En octubre 2026 la AUH tendrá un aumento del 1,66% y también se actualizarán los límites de ingresos (Imagen ilustrativa).

También existe un valor diferencial para quienes viven en determinadas zonas del país. El esquema alcanza a La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones.

En estos lugares, la AUH y la Asignación por Embarazo serán de $203.565, mientras que la AUH por discapacidad llegará a $662.822.

Asignaciones Familiares para trabajadores registrados

Los trabajadores en relación de dependencia tendrán nuevos valores para la AUH y la Asignación Prenatal, que se determinarán de acuerdo con los ingresos del grupo familiar.

Los montos para octubre quedarán de la siguiente manera:

Hasta $1.212.301 de ingresos familiares: $78.304 por hijo.

Más de $1.212.301 y hasta $1.777.957: $52.821.

Más de $1.777.957 y hasta $2.052.708: $31.949.

Más de $2.052.708 y hasta $6.419.726: $16.487.

Para los hijos con discapacidad, los valores serán de $254.943, $180.358 y $113.829, según el tramo de ingresos que corresponda.

Cuánto pagan por nacimiento, adopción y matrimonio

La actualización también contempla las asignaciones que se cobran ante determinadas situaciones familiares.

En octubre, los montos serán:

Nacimiento : $91.273.

: $91.273. Adopción : $545.685.

: $545.685. Matrimonio: $136.662.

Además, los titulares del sistema previsional y los veteranos de guerra incluidos en el régimen podrán acceder a una asignación por cónyuge de $19.002. En las zonas diferenciales, el monto será de $37.695.

Nuevos montos para monotributistas

Los monotributistas también tendrán valores distintos según la categoría en la que estén inscriptos. Para la asignación por hijo y prenatal, los montos de octubre serán:

Categoría A: $78.304.

Categoría B: $52.821.

Categorías C a G: $16.487.

En el caso de hijos con discapacidad, los importes serán de $254.943 para la categoría A, $180.358 para la B y $113.829 para las categorías C a K.

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH

Además del monto mensual, los titulares de la AUH tienen un 20% que queda retenido y puede cobrarse posteriormente al presentar la documentación correspondiente.

El mecanismo para acreditar los controles y acceder a ese dinero tuvo modificaciones, por lo que es importante conocer qué trámite corresponde realizar en cada caso.