ANSES aumenta la AUH por Discapacidad: ¿Cuánto cobran las familias en octubre y qué extras les corresponden?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anticipó el nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad que comenzará a regir en octubre de 2026.

La prestación incorporará el 1,66% de aumento correspondiente a la movilidad vigente, que también se aplicará sobre otras asignaciones sociales.

Además del monto principal, las familias pueden acceder a beneficios alimentarios adicionales, como el Complemento Leche y la Prestación Alimentar, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

¿Cuánto cobran las familias beneficiarias de la AUH por Discapacidad en octubre?





A partir de octubre, la AUH por Discapacidad alcanzará los $509.863 para quienes cobran el valor general.

Al igual que ocurre con la AUH común, cuando corresponde aplicar la retención, la ANSES deposita mensualmente el 80% y reserva el 20% restante hasta que se acrediten las condiciones requeridas.

Sobre los $509.863, la retención del 20% representa $101.972,60, por lo que el pago directo mensual será de $407.890,40.

En la denominada Zona 1, el monto será superior y llegará a $662.823. En ese caso, el 20% retenido será de $132.564,60, mientras que el importe abonado directamente alcanzará los $530.258,40.

La Zona 1 incluye La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones.

El sistema de la ANSES se actualizó y, para los niños de hasta 4 años de edad, la ANSES puede liquidar el 20% retenido de manera mensual, es decir, la prestación en su totalidad. Pero esto ocurre cuando se verifican automáticamente los controles de salud y vacunación.

Para los mayores de 5 años, la situación es diferente, ya que en estos casos la normativa continúa contemplando la retención del 20%.

Las familias beneficiarias de la AUH recibirán un aumento del 1,66% en sus ingresos, al que se le suman extras alimentarios.

Complemento Leche para niños de hasta tres años





Las familias con niños de hasta 3 años que cumplen las condiciones correspondientes pueden recibir el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

En octubre, este beneficio se actualizará hasta $59.063, según los valores difundidos para el próximo mes.

Se trata de un refuerzo destinado a la alimentación durante los primeros años de vida y se acredita junto con las prestaciones correspondientes cuando el titular se encuentra alcanzado.

Prestación Alimentar para hijos con discapacidad





Otro de los beneficios que pueden complementar el ingreso es la Prestación Alimentar, que se asigna automáticamente a los titulares de AUH por Discapacidad que cumplen los requisitos.

En estos casos, el beneficio no establece un límite de edad vinculado con la discapacidad del hijo.

Los montos vigentes son: