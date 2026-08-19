ANSES aumenta las PNC en septiembre 2026: ¿Cuánto cobrarán los beneficiarios?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará durante septiembre una nueva actualización sobre las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad vigente.

La medida impactará directamente en las Pensiones No Contributivas (PNC), cuyos titulares recibirán un incremento respecto de los valores correspondientes a agosto.

La modificación responde al mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, que determina actualizaciones mensuales tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás.

Las Pensiones No Contributivas tendrán nuevos montos a partir de septiembre como consecuencia de la movilidad mensual.

PNC de ANSES: ¿Cuánto se cobra en septiembre 2026?

Los montos varían de acuerdo con la prestación. La PNC por iequivale al. Con la actualización prevista, su importe se ubicará alrededor de losdurante septiembre.

En el caso de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más, el cálculo es diferente, debido a que equivale al 100% del haber mínimo. De esta manera, el monto alcanzará aproximadamente los $428.633.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% del haber mínimo, ascenderá a cerca de $342.907. ANSES explica en sus estadísticas que las distintas prestaciones mantienen precisamente estas proporciones respecto del piso previsional.

Los valores varían según el tipo de asistencia y el porcentaje del haber mínimo que corresponde en cada caso.

De esta manera, los nuevos valores comenzarán a regir con las liquidaciones correspondientes a septiembre de 2026. El ajuste se realizará de manera automática, por lo que los titulares de las Pensiones No Contributivas no deberán efectuar ningún trámite adicional para recibir el incremento.

A medida que se acerque el inicio del mes, ANSES dará a conocer el calendario de pagos completo, organizado según la terminación del DNI y el tipo de prestación.