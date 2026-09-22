ANSES cambia el cálculo de las nuevas jubilaciones: a quiénes alcanza y cómo impacta

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció un nuevo índice para actualizar las remuneraciones que se utilizan al calcular determinadas jubilaciones.

La medida alcanza a trabajadores en relación de dependencia que cesaron en su actividad desde el 31 de agosto de 2026.

También incluye a quienes continúan trabajando bajo la compatibilidad prevista por la legislación y soliciten su prestación previsional desde el 1 de septiembre de 2026.

Sin embargo, el cambio no significa que la ANSES vaya a recalcular todas las jubilaciones vigentes ni representa una nueva modificación de la movilidad mensual.

Qué cambios introdujo la ANSES en el cálculo de las jubilaciones





Cuando un trabajador en relación de dependencia inicia su jubilación, el cálculo del haber contempla las remuneraciones que percibió durante distintos períodos de su trayectoria laboral.

Como esos salarios corresponden a años diferentes, necesitan ser actualizados antes de incorporarse al cálculo previsional.

Para realizar esa actualización, la normativa establece un índice combinado que se aplica sobre las remuneraciones mensuales contempladas para determinados beneficios.

La Subsecretaría de Seguridad Social aprobó mediante la Disposición 10/2026 los nuevos índices correspondientes al período que comienza en septiembre.

La disposición establece que esos coeficientes se utilizarán para actualizar las remuneraciones de quienes cesen desde el 31 de agosto de 2026 o soliciten su beneficio desde el 1 de septiembre de 2026.

Entre los puntos principales del cambio se encuentra que:

No se recalculan todas las jubilaciones que ya están en curso.

que ya están en curso. El nuevo índice se aplica a las remuneraciones consideradas para determinados nuevos beneficios.

El mecanismo alcanza los casos contemplados por el artículo 24, inciso a), de la Ley 24.241 .

. La actualización de los salarios históricos se realiza mediante los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

La normativa para calcular las jubilaciones rige desde el 1 de septiembre.

¿A quiénes alcanza el cambio de la ANSES?





La normativa establece dos situaciones específicas para aplicar los nuevos índices de actualización.

Por un lado, alcanza a los trabajadores en relación de dependencia que cesen en su actividad a partir del 31 de agosto de 2026.

Por otro, contempla a los trabajadores comprendidos en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley 24.241 que continúen en actividad y soliciten su prestación desde el 1° de septiembre de 2026.

Para esos casos, las remuneraciones utilizadas en el cálculo deberán actualizarse mediante los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

La ANSES cambia el cálculo de las jubilaciones: ¿Significa que cobrarán más?





La nueva medida no establece un aumento porcentual general para las personas que se jubilen desde septiembre.

Tampoco garantiza que todos los futuros jubilados obtengan un haber inicial superior al que hubieran percibido con otro mecanismo de actualización.

El resultado final dependerá de las remuneraciones registradas durante la vida laboral, los períodos computables, los años de servicios y los demás componentes que intervengan en cada prestación.

Por lo tanto, el nuevo índice determina qué valores actualizados se utilizarán como parte del cálculo, pero no fija por sí mismo cuánto cobrará cada persona.

La medida tampoco debe confundirse con la movilidad previsional mensual, que continúa siendo un mecanismo diferente y alcanza a las jubilaciones y pensiones que ya están en el sistema.