ANSES cambia el calendario de jubilados por el feriado: así quedan las fechas de cobro de octubre 2026

Octubre 2026 tendrá un feriado que modificará el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Por este motivo, jubilados y pensionados recibirán sus haberes en fechas diferentes a las habituales.

El décimo mes del año llega con una nueva suba del 1,66%, calculada a partir de la inflación de agosto. El incremento surge de la fórmula de movilidad vigente y también alcanza a prestaciones como la AUH.

Con la actualización, el haber mínimo quedará en $435.748,51. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el total será de $505.748,51. Ningún jubilado que cobre la mínima recibirá menos de ese monto.

La principal duda está en el cronograma. El lunes 12 de octubre será feriado por el "Día de la Raza", por lo que habrá un fin de semana largo y cambiarán algunas fechas de cobro.

Cómo cambia el calendario de ANSES en octubre por el feriado

El cronograma de ANSES se organiza según la terminación del DNI. En octubre habrá una modificación por el feriado del lunes 12, ya que ese día no habrá actividad bancaria.

Por eso, después de los pagos previstos para el viernes 9, las acreditaciones se retomarán el martes 13. Cada titular deberá revisar la terminación de su DNI para conocer la fecha que le corresponde.

Por el feriado del 12 de octubre, ANSES cambia el calendario de pagos para jubilados (Imagen ilustrativa).

Pensiones No Contributivas: cuándo cobro en octubre 2026

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán de acuerdo con el último número de su DNI.

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Jubilaciones ANSES octubre 2026: cuándo cobro según el DNI

El calendario de jubilaciones se divide entre quienes cobran el haber mínimo y aquellos que reciben un monto superior.

Jubilados que cobran hasta el haber mínimo

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilados que cobran más que el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Aunque ANSES todavía no publicó el cronograma actualizado en su página web, las fechas ya están definidas. Durante los primeros días de octubre se podrá consultar el calendario oficial en anses.gob.ar.

Jubilados y beneficiarios de ANSES cobran con aumento en octubre

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán una suba del 1,66% en octubre. Los principales valores quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $435.748,51. Con el bono, el total será de $505.748,51.

: $435.748,51. Con el bono, el total será de $505.748,51. PUAM : $348.598,81. Con el bono, el total será de $418.598,81.

: $348.598,81. Con el bono, el total será de $418.598,81. PNC por Invalidez y Vejez : $305.023,96. Con el bono, el total será de $375.023,96.

: $305.023,96. Con el bono, el total será de $375.023,96. Pensión Madre de 7 hijos: $435.748,51. Con el bono, el total será de $505.748,51.

La movilidad vigente establece actualizaciones mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones. El cálculo toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, según el Decreto 274/24.