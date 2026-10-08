ANSES comienza a pagar la AUH con aumento: ¿Qué pasará con los montos de la Tarjeta Alimentar?

Este mes, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene un aumento del 1,66%, que actualizará los montos que reciben millones de beneficiarios.

Quienes cobran esta prestación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) también pueden acceder al pago de la Tarjeta Alimentar, y surge la duda sobre si esta tendrá una suba.

Este beneficio es clave porque brinda un apoyo económico destinado a cubrir parte de los gastos de alimentación de las familias que lo reciben.

Cuándo se cobra por la AUH en octubre y qué pasa con la Tarjeta Alimentar

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza mediante la fórmula de movilidad, por lo que cualquier modificación en sus montos depende de una decisión del Gobierno.

Con el aumento del 1,66%, la AUH alcanza un valor bruto de $156.587 por hijo, aunque los beneficiarios reciben de manera mensual el 80%, equivalente a $125.269,60.

Al sumar la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual varía de acuerdo con la cantidad de hijos:

Un hijo: $125.269,60 de AUH más $72.250 de Tarjeta Alimentar, con un total de $197.519,60.

Dos hijos: $250.539,20 de AUH más $113.299 de Tarjeta Alimentar, alcanzando $363.838,20.

Tres hijos: $375.808,80 de AUH más $149.425 de Tarjeta Alimentar, con un total de $525.233,80.

Además, las familias que cumplen con los requisitos pueden recibir el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que suma más de $59.000 por cada menor de hasta 3 años inclusive.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar en octubre

El acceso al beneficio se determina de forma automática. No es necesario realizar un trámite específico para incorporarse al programa.

Pueden recibirlo:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

con hijos de hasta 14 años inclusive. Titulares de la AUH por discapacidad , sin límite de edad para los hijos a cargo.

, sin límite de edad para los hijos a cargo. Personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes de gestación.

desde el tercer mes de gestación. Madres de siete hijos que reciben una Pensión No Contributiva (PNC), quienes acceden al monto máximo correspondiente.

Cómo se acredita el 20% retenido de la AUH





La acreditación de los controles de salud, vacunación y escolaridad de los titulares de la AUH ahora se realiza de forma automática, a través del intercambio de información entre los organismos correspondientes y la ANSES.

De esta manera, los beneficiarios no necesitan presentar la Libreta AUH todos los años cuando los datos pueden ser verificados de forma automática.

En octubre, la Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento del 1,66% (Imagen ilustrativa).

Si la ANSES no cuenta con la información necesaria o existe algún inconveniente con la acreditación, el titular podrá presentar la documentación correspondiente mediante los mecanismos habilitados por el organismo.

El objetivo de este cambio es facilitar el acceso al 20% retenido de la AUH y evitar que las familias tengan que realizar trámites presenciales o presentar documentación cuando los controles ya fueron informados por las instituciones correspondientes.

Cuándo cobra la AUH en octubre de 2026

El calendario de pagos de la AUH y el SUAF se organiza según la terminación del DNI, con las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

El lunes 12 de octubre será feriado nacional por el "Día de la Raza", por lo que no habrá pagos ese día.

En el caso de la Asignación por Embarazo, las acreditaciones se realizarán entre el viernes 9 y el viernes 23 de octubre.

Ante cualquier duda sobre los pagos de este mes o el calendario correspondiente, los beneficiarios pueden ingresar a anses.gob.ar para consultar la información oficial y verificar sus datos.