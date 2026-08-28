ANSES: cómo consultar la fecha exacta de cobro y el recibo de haberes para jubilados
El organismo previsional mantiene habilitada la consulta digital para verificar las fechas de liquidación del mes y el desglose de los montos depositados. Los pasos para revisar la información desde la computadora o el celular.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recuerda a los jubilados y pensionados que pueden verificar el calendario de acreditaciones y el estado de sus depósitos sin necesidad de acudir a una oficina presencial.
A través de sus plataformas virtuales, los titulares tienen acceso al esquema de pagos ordenado por DNI y a la liquidación detallada de sus haberes mensuales.
Cómo consultar el día de cobro y el recibo en mi ANSES
Para conocer la fecha exacta de depósito o descargar el comprobante de cobro, se deben seguir estos pasos:
Ingresar a anses.gob.ar o abrir la aplicación móvil mi ANSES.
Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar la solapa Cobros y hacer clic en Consultar fecha y lugar de cobro o Consultar recibo de haberes.
El sistema desplegará de forma inmediata el día en que los fondos estarán disponibles en la cuenta bancaria, junto con el desglose de los conceptos liquidados.