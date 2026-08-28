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Viernes, 28 de agosto de 2026

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ANSES: cómo consultar la fecha exacta de cobro y el recibo de haberes para jubilados

El organismo previsional mantiene habilitada la consulta digital para verificar las fechas de liquidación del mes y el desglose de los montos depositados. Los pasos para revisar la información desde la computadora o el celular.

Lucía Reppin
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recuerda a los jubilados y pensionados que pueden verificar el calendario de acreditaciones y el estado de sus depósitos sin necesidad de acudir a una oficina presencial.

A través de sus plataformas virtuales, los titulares tienen acceso al esquema de pagos ordenado por DNI y a la liquidación detallada de sus haberes mensuales.

Cómo consultar el día de cobro y el recibo en mi ANSES

Para conocer la fecha exacta de depósito o descargar el comprobante de cobro, se deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar a anses.gob.ar o abrir la aplicación móvil mi ANSES.

  2. Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  3. Seleccionar la solapa Cobros y hacer clic en Consultar fecha y lugar de cobro o Consultar recibo de haberes.

Cómo consultar el día de cobro y el recibo en mi ANSESPara conocer la fecha exacta de depósito o descargar el comprobante de cobro, se deben seguir estos pasos:Ingresar a anses.gob.ar o abrir la aplicación móvil mi ANSES.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.Seleccionar la solapa Cobros y hacer clic en Consultar fecha y lugar de cobro o Consultar recibo de haberes.Cómo consultar la fecha exacta de cobro y el recibo de haberes para jubilados.
Cómo consultar la fecha exacta de cobro y el recibo de haberes para jubilados.

El sistema desplegará de forma inmediata el día en que los fondos estarán disponibles en la cuenta bancaria, junto con el desglose de los conceptos liquidados.

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