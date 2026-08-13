ANSES confirmó el nuevo índice que definirá cuánto cobrarán futuros jubilados en septiembre

El Gobierno oficializó un nuevo índice que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá aplicar para actualizar los salarios que se utilizan al calcular las jubilaciones iniciales de los trabajadores en relación de dependencia. La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial y tendrá impacto en quienes se jubilen a partir de septiembre.

La medida quedó oficializada este miércoles a través de la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano. La normativa lleva la firma de la subsecretaria Alexandra Biasutti.

El nuevo esquema establece una actualización de las remuneraciones que se utilizan para calcular las prestaciones previsionales iniciales de los trabajadores que se desempeñaron bajo relación de dependencia.

La disposición empezará a regir para quienes finalicen su actividad laboral desde el 31 de agosto de 2026 o para aquellas personas que soliciten su jubilación a partir del 1° de septiembre de 2026.

De esta manera, el nuevo índice será tenido en cuenta al momento de determinar el haber inicial de quienes ingresen al sistema previsional bajo esas condiciones.

Nuevo índice de ANSES: a quiénes alcanza

La actualización está dirigida a los trabajadores en relación de dependencia que dejen de trabajar desde el 31 de agosto de 2026 o que comiencen su trámite jubilatorio a partir del 1° de septiembre de 2026.

Es importante aclarar que esta medida no cambia la movilidad de las jubilaciones que ya se están cobrando. Su función es actualizar los salarios registrados durante la vida laboral que luego se utilizan para calcular el primer haber previsional.

Se confirmó el nuevo índice que definirá cuánto cobrarán los futuros jubilados en septiembre (Archivo).

Cómo se calcula el nuevo índice para las jubilaciones

El mecanismo se basa en lo establecido por la Ley 27.609, que modificó la Ley 26.417 y determinó el uso de un índice combinado trimestral para actualizar las remuneraciones contempladas por la Ley 24.241.

Para obtener el coeficiente interviene la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social, que toma distintos parámetros previstos por la normativa. Entre ellos se encuentra el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), indicador que permite seguir la evolución de los salarios formales sujetos a aportes previsionales.

La metodología también contempla las pautas establecidas por el Decreto 104/2021 y la Resolución 3/2021 de la entonces Secretaría de Seguridad Social. Los valores correspondientes al nuevo período aparecen detallados en el anexo técnico publicado junto con la disposición oficial.

Qué cambia para quienes se jubilen en septiembre

Para entenderlo de forma sencilla, cuando una persona inicia su jubilación, se toman en cuenta sus remuneraciones de años anteriores. Como esos salarios corresponden a distintos momentos y pueden haber perdido valor con el paso del tiempo, se los actualiza mediante el índice correspondiente antes de realizar el cálculo del haber inicial.

En este caso, el coeficiente pasó de $219.071,157, correspondiente al trimestre junio-agosto, a $236.370,027 para el período septiembre-noviembre. La variación representa una actualización promedio del 7,90% sobre la base utilizada para el cálculo.

Por lo tanto, quienes queden alcanzados por el nuevo período tendrán sus salarios históricos actualizados con el nuevo coeficiente al momento de determinar su jubilación inicial.

Esto no significa que todos vayan a recibir exactamente un 7,90% más de jubilación, ya que el haber final depende del conjunto de variables que intervienen en cada caso.

Cómo interviene ANSES en el cálculo de la jubilación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo aplicar los parámetros establecidos por la normativa para determinar el haber jubilatorio inicial de cada persona que inicia su trámite.

Para realizar ese cálculo, se consideran las remuneraciones correspondientes a los últimos 10 años de actividad laboral. Como esos salarios pertenecen a distintos períodos, deben ser actualizados mediante los coeficientes establecidos oficialmente antes de utilizarlos para determinar el monto de la jubilación.

En este caso, la Subsecretaría de Seguridad Social fijó los nuevos valores mediante la Disposición 10/2026, mientras que ANSES deberá incorporarlos a sus sistemas para utilizarlos en las correspondientes liquidaciones.

De esta manera, los trámites jubilatorios alcanzados por la nueva disposición y que se procesen desde septiembre de 2026 tomarán como referencia los coeficientes actualizados para establecer la base salarial sobre la que se calculará el primer haber previsional.