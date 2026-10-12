ANSES confirmó el pago de $78.000 en octubre: qué pasará con Volver al Trabajo

La continuidad de las ayudas sociales y las condiciones para acceder a ellas generan dudas entre quienes dependen de estos ingresos.

En octubre de 2026, dos programas que surgieron de la reorganización de Potenciar Trabajo presentan situaciones diferentes: uno mantiene sus pagos y el otro dejó de otorgar el beneficio mensual.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con el Ministerio de Capital Humano, acreditó $78.000 correspondientes a Acompañamiento Social.

Al mismo tiempo, quienes formaban parte de Volver al Trabajo, enfrentan un escenario distinto, marcado por el fin de las transferencias mensuales.

Acompañamiento Social de la ANSES: quiénes cobran los $78.000





El programa Acompañamiento Social está destinado a sectores considerados vulnerables, con el objetivo de brindar asistencia económica a personas que cumplen determinadas condiciones.

La prestación contempla dos grupos principales: personas mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad y madres con cuatro o más hijos menores de edad a cargo.

Durante octubre de 2026, el monto informado para sus titulares es de $78.000 mensuales. La acreditación se realiza directamente en las cuentas bancarias asignadas, sin intermediación de organizaciones sociales ni validaciones presenciales obligatorias.

Hasta cuándo seguirá vigente Acompañamiento Social





La continuidad del programa está vinculada con la Resolución 90/2026, que amplió su período de ejecución de 24 a 48 meses.

De acuerdo con la información proporcionada, esta extensión establece un horizonte de vigencia hasta abril de 2028, sujeto a la disponibilidad de recursos del Tesoro nacional.

La medida diferencia a Acompañamiento Social de otras prestaciones surgidas de la reorganización de Potenciar Trabajo, que no cuentan con las mismas condiciones de continuidad.

En cuanto al Presupuesto 2027, el texto original señala que el proyecto contempla partidas dentro del programa de Acciones de Inclusión Social y una cobertura estimada de 200.000 titulares activos para el próximo ejercicio.

La ANSES confirmó el pago de $78.000 en octubre.

Qué pasa con Volver al Trabajo en octubre de 2026





La situación de Volver al Trabajo es diferente. Según la información compartida, el programa finalizó su período reglamentario de 24 meses y no se dispuso una prórroga para mantener los pagos mensuales.

El texto también señala que la Justicia revocó una medida cautelar que había permitido dos liquidaciones extraordinarias de emergencia. De esta manera, quedó cerrado ese mecanismo judicial para reclamar nuevas transferencias.

Por eso, Volver al Trabajo no contempla un pago mensual de $78.000 en octubre de 2026, a diferencia de Acompañamiento Social.

La ANSES confirmó el pago de $78.000 en octubre.

¿Habrá pagos de Volver al Trabajo en 2027?





Otro punto que distingue a ambos programas es su situación presupuestaria.

El proyecto de Presupuesto 2027 mencionado en el texto no contempla partidas destinadas a restablecer las asignaciones monetarias de Volver al Trabajo.

En ese escenario, la alternativa prevista para quienes integraban el programa consiste en acceder a capacitaciones técnicas impulsadas por el Ministerio de Capital Humano.

Estas actividades se dictan en espacios de formación, entre ellos el predio Bogado Garrigós y el Espacio Unzué.

Según la información original, los cursos son voluntarios y no incluyen una contraprestación económica mensual.

Acompañamiento Social y Volver al Trabajo: diferencias entre los programas





Aunque ambos programas surgieron de la reorganización de Potenciar Trabajo, sus condiciones actuales son distintas.

Característica Acompañamiento Social Volver al Trabajo Pago mensual informado $78.000 Sin pago mensual Situación en octubre de 2026 Acreditación informada Programa finalizado Vigencia Hasta abril de 2028, según la información proporcionada Sin prórroga informada Alternativas Continuidad sujeta a disponibilidad de recursos Capacitaciones voluntarias sin remuneración

La diferencia central está en la continuidad de las transferencias: Acompañamiento Social mantiene el pago informado para octubre, mientras que Volver al Trabajo no cuenta con una prestación mensual vigente según el material compartido.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios





Quienes reciben Acompañamiento Social deben distinguir la vigencia del programa de las condiciones presupuestarias que pueden afectar su continuidad. La extensión informada hasta abril de 2028 no elimina esa condición.

En cambio, las personas que integraban Volver al Trabajo deben tener presente que las capacitaciones mencionadas no equivalen a la asignación económica que recibían anteriormente.

Antes de tomar decisiones sobre sus ingresos, es recomendable verificar la información vigente a través de los canales oficiales de la ANSES y del Ministerio de Capital Humano, especialmente en lo relacionado con pagos, requisitos y posibles modificaciones normativas.